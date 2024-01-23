رئيس مركز الداخلة يتفقد مستشفى الداخلة العام للاطمئنان على سير العمل

أجرى اللواء مهندس ياسر كمال الدين رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد زيارة تفقدية لمستشفى الداخلة العام، للاطمئنان على انتظام سير العمل ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، يرافقه صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز والدكتور حسام محمود عبدالرحمن نائب مدير مستشفى الداخلة العام.



وتفقد رئيس مركز الداخلة أقسام الغسيل الكلوى والعناية المركزة والعلاج الطبيعى والأقسام الداخلية بالمستشفى للاطمئنان على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتواجد الأطقم الطبية والتمريض ومدى انتظام سير الأعمال، كما تفقد صيدلية المستشفى للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.



ووجه رئيس المركز بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بصورة لائقة، مشيرا إلى أننا نعمل جميعا كل في موقعه تنفيذيين وأطباء وممرضين من أجل خدمة المواطنين وتلبيهة كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمرضى.



وفى سياق متصل أكد رئيس مركز الداخلة، أنه جرى الانتهاء من أعمال ردم ودمك الطريق الرئيسى بقرية الموشية ، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالاشتراك مع ادارة الطرق بالداخلة والوحدة المحلية لقرى الموشية وأهالى القرية بردم ودمك الطريق بالتربة الزلطية بطول 3 كيلومتر وعرض يتراوح من 10 إلى 11 مترا، وتمت أعمال التسوية حول بيارات الصرف الصحى، وذلك للحفاظ على المركبات وتحقيق السيولة المرورية.





كما نفذت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، حملة نظافة وتحسين بيئة بقرى الإسكان الاجتماعى والأوقاف بمدينة موط بناء على توجيهات اللواء مهندس ياسر كمال الدين رئيس المركز، وشملت أعمال الحملة رفع المخلفات والأتربة والقمامة والتراكمات وقص وتقليم وتهذيب الأشجار الكثيفة التى تحجب الرؤية وتعيق المرور والأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء ونقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة، وذلك بمعدات الوحدة المحلية.



ووجه رئيس المركز باستمرار تكثيف أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة بمدينة موط لإزالة جميع الإشغالات والمخلفات والأتربة والتراكمات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما تابع رئيس مركز ومدينة الداخلة منفذ البيع الحكومى المخفض بمدينة موط ووجه بتوفير الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتابع الإقبال الكبير من المواطنين على الشراء وشدد على تيسير حركة المواطنين وتقديم كافة التسهيلات لهم من أجل الحصول على متطلباتهم من السلع الغذائية واللحوم والإسماك والخضروات بأرخص الأسعار.