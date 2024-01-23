تدخل الخدمة قريبا.. روسيا أكملت اختبارات الصواريخ المضادة للطائرات المسيرة

أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا أكملت اختبارات الصواريخ المضادة للطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أنها من المفترض أن تدخل الخدمة قريبا مع منظومات الدفاع الجوي "سام" بمنطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال المصدر وفقا لما نقلته عنه وكالة "سبوتنيك" إن "شركات المجمع الصناعي الدفاعي وبالتعاون مع الجيش، تعكف على استكمال اختبارات الصواريخ الصغيرة المضادة للطائرات بدون طيار.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تدخل إلى الخدمة في المستقبل القريب مع منظومات الصواريخ الروسية المضادة للطائرات التي تعمل بالمنطقة العسكرية الشمالية".

وأضاف المصدر أن "الصواريخ مصممة في المقام الأول لتدمير الطائرات بدون طيار الصغيرة والمروحيات الرباعية وكذلك طائرات بدون طيار "إف.بي.في"، والتي تستخدم بأعداد كبيرة على خط التماس القتالي في الطلعات الهجومية والاستطلاعية".