جلسة خاصة في مجلس الأمن حول الأوضاع بالشرق الأوسط والحرب على غزة

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة، اليوم الثلاثاء، حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وذلك في إطار جلساته ربع السنوية حول هذا الملف.

وقالت مصادر في مجلس الأمن إن الجلسة ستتم بنظام النقاش المفتوح وعلى المستوى الوزاري، وستترأسها وزيرة الشئون الأوروبية والخارجية الفرنسية ستيفاني سيجورنيه، كما من المتوقع أن يشارك في أعمال الجلسة كمتحدث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وكذلك أُدرجت على أجندة أعمال مجلس الأمن الدولي جلسة تعقد، يوم غدا الأربعاء، حول مسارات الدعم الإنساني والسياسي في سوريا، يتحدث فيها المبعوث الأممي الخاص لسوريا جيير أوبيدرسون، وإلى جانبه سيتحدث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث.

الحرب على غزة

وتنفيذًا لتوصيات المجلس بالمتابعة الدائمة لتطورات الحرب في غزة، يواصل مجلس الأمن الدولي على مدى الأسبوع الجاري مناقشة مسودة بيان رئاسي حول الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وذلك بناء على طلب تقدم به مندوب روسيا في مجلس الأمن الدولي، وكذلك سيضع مجلس الأمن الدولي مسألة الهجمات والأنشطة الحوثية في مياه البحر الأحمر تحت مجهر المتابعة الدائمة، وكذلك يستمر المجلس هذا الأسبوع في متابعة تطورات ملف التوتر الحاصل بين إثيوبيا والصومال.