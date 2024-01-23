«ميت بالصدفة» ضمن 4 أفلام لنادي السينما على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، اليوم الثلاثاء، حفلا لنادي سينما أوبرا الإسكندرية، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

فيلم ميت بالصدفة

يتضمن الحفل عرض 4 أفلام قصيرة هي: ميت بالصدفة، وهدية منتصف الليل، والناجون من الحر، وهي والزحمة.

يعقب عرض الأفلام ندوة لمناقشتها مع الجمهور، بمشاركة المخرجين نهى بظاظو، وأسامة القزاز، وروان الديب، وإسلام عبد الجواد، ويديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج نادي سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفني لعامي 2018-2019 بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التي تعبر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وترسيخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.