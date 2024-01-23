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رئيس التحرير
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تعليم

اليوم.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح مشروعات لتطوير وتحديث كلية طب قصر العيني

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عددا من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني، اليوم الثلاثاء، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة للعمل على تحديث بنيتها التحتية وتطوير منشآتها ومستشفياتها التعليمية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت- في بيان- أن عمليات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني تجري وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية وطبقًا للمعايير العالمية، وتتضمن:

  • افتتاح تجديد قسم الحالات الحرجة.
  • افتتاح الوحدة الرابعة لقسم طب الحالات الحرجة بمستشفى 185 (وحدة الإيكمو ECMO) والتي تُعد أول وحدة متخصصة تقدم خدمة شاملة لمرضى الإيكمو، وأعلى مستويات الرعاية الفائقة من المستوى الأول بتصميم فريد من نوعه.

تجري أعمال الافتتاحات للمشروعات اليوم، تحت إشراف الدكتور حسام صلاح عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

من جهته، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارات مستشفيات الجامعة، إن المستشفيات الجامعية شهدت- منذ تولى الدكتور الخشت رئاسة الجامعة- طفرات غير مسبوقة في مجال التطوير والتحديث وفق أعلى المعايير العالمية لتقديم أرقى مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية لجميع المرضى باعتبار مستشفيات جامعة القاهرة هي الملاذ الآمن لجميع المواطنين.

وفي وقت سابق، افتتح رئيس جامعة القاهرة، عددا من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني، شملت:

  • تجديد وحدة الرنين بقسم الأشعة.
  • تجديد وحدة الأشعة التداخلية.
  • تجديد وحدة فحص صحة المرأة بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية.
  • تجديد استراحة أعضاء هيئة التدريس.
  • رفع كفاءة وتطوير ملاعب الكلية.

جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة شهدت خلال السنوات الـ 7 الأخيرة عمليات تطوير وتحديث شاملة على المستويات كافة، وتمثلت أهم إنجازات هذا الملف في العديد من المشروعات، أهمها:

  • افتتاح مستشفى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني الجديدة للأطفال.
  • تطوير مستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة.
  • الانتهاء من المستشفى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام وإعادة تأهيل وتطوير المعهد بالكامل.
  • تطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس.
  • اقتراب افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد (500-500).
  • تطوير مستشفى الطوارئ ورفع كفاءة مستشفى الباطنة بقصر العيني.
  • الانتهاء من 25% من مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني.
  • قطع مرحلة كبيرة في إنشاء أكبر مجمع طبي عالمي للأطفال في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية.
  • استكمال مستشفى ثابت ثابت، بحجم أعمال يصل إلى 100% من التشطيبات والإليكتروميكانيكال والتجهيزات الطبية.
  • افتتاح مستشفى الطلبة بالجيزة بعد التحديث.
  • افتتاح مستشفى طب الأسنان بالشيخ زايد، ومركز طب الأسنان الرقمي.

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