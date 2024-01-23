مونديال الطباخين.. انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية والعالم للطهاة بالإسكندرية اليوم

تستضيف مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، ولأول مرة في مصر، التصفيات النهائية المؤهلة لكل من كأس الأمم الإفريقية للطهاة، المقرر إقامتها في مايو 2024، في مراكش بالمغرب، وكأس العالم للطهاة المقرر إقامتها في سبتمبر 2024، في مدينة ليون بفرنسا.

مونديال الطباخين

وأوضحت محافظة الإسكندرية، في بيان، أنه من المقرر عقد التصفيات لمدة 3 أيام، وفق برنامج ترويجي سياحي جرى إعداده مع وزارة السياحة والآثار.

كأس العالم للطهاة

جدير بالذكر أن مسابقة كأس العالم للطهاة بدأت عام 1987، على يد الشيف الفرنسي بول بوكوز، وحصلت خلالها الدنمارك على 8 ميداليات (3 ذهبيات، و4 فضيات، وواحدة برونزية).