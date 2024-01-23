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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن فقدان جنديين أثناء التصدي لقارب يحمل أسلحة إيرانية

صدى البلد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، وفاة جنديين من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، قالت إنهما فقدا خلال التصدي لقارب كان يحمل أسلحة إيرانية وصفتها بـ"المتقدمة" في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت في بيان، إن "البحارين اللذين فقدا أثناء العملية قبالة سواحل الصومال في 11 يناير الجاري، باتا الآن في عداد الموتى"، مشيرة إلى أن عملية مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسبانيا واليابان فتشت أكثر من 21 ألف ميل بحثاً عنهما "لكن دون جدوى".

وأضافت القيادة المركزية: "نأسف أن نعلن أنه بعد بحث شامل لمدة 10 أيام، لم يتم تحديد موقع الجنديين المفقودين من قواتنا البحرية، ومن ثم فقد تم تغيير حالتهما إلى متوفيين".

وأوضح البيان أنه "تقديراً لعائلتيهما، فإنه لن يتم الكشف عن المزيد من المعلومات في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن "تلك المهمة أصبحت الآن عملية انتشال".

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