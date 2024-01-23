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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وقف 11 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بزفتى

تعديات ومخالفات بناء
تعديات ومخالفات بناء الغربية

أحبطت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، مخالفات تعد وبناء، بوقف 11 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى  المدينة وقرى بالمركز، وذلك خلال  24 ساعة.

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وأوضح إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 11 حالة لمبان تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

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وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

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