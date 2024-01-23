العثور علي صواريخ كاتيوشا بميسان العراقية وبيان عاجل للجيش

أعلنت وزارة الدفاع العراقية ان مديرية الاستخبارات والأمن نفذت و بالتنسيق مع قيادة عمليات ميسان البطلة عملية أمنية حيث عثرت خلالها على كدس للعتاد في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان.

وذكر البيان الصادر عن وزارة الدفاع العراقية؛ أن العتاد التي عثر عليها تحتوي على صواريخ كاتيوشا عدد (١١)، و(٣٠) قنبرة هاون من قبل مفارز خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع بالتنسيق مع (الفوج الأول في اللواء الثالث) القوات الخاصة ضمن قيادة عمليات ميسان.

وأشار البيان الي ان ذلك جاء في عملية نوعية مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة حيث جرى رفع المواد من قبل سلاح المهندسين بالجيش العراقي.