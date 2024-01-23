في 24 ساعة.. جيش الاحتلال يسجل أعلى معدل قتلى منذ بداية الحرب

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسجيل أعلى عدد قتلى في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة التوأم غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت جريدة “القدس” الفلسطينية، إن هناك 12 قتيلاً على الأقل وصلوا لمستشفيات إسرائيلية، وهناك عدد من الجنود المفقودين تحت الأنقاض بعد تفجير المقاومة مبنيين في خان يونس.

كما أفادت مصادر صحفية، بأنه تم مقتل 22 جنديا إسرائيليا في انفجار مبنيين، واستهداف دبابة وتفجير نفق في خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها استهدفت مبنى تتحصن به قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة.