عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في 24 ساعة.. جيش الاحتلال يسجل أعلى معدل قتلى منذ بداية الحرب

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم  تسجيل أعلى عدد قتلى في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة التوأم غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت جريدة “القدس” الفلسطينية، إن هناك 12 قتيلاً على الأقل وصلوا لمستشفيات إسرائيلية، وهناك عدد من الجنود المفقودين تحت الأنقاض بعد تفجير المقاومة مبنيين في خان يونس.

كما أفادت مصادر صحفية، بأنه تم مقتل 22 جنديا إسرائيليا في انفجار مبنيين، واستهداف دبابة وتفجير نفق في خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أنها استهدفت مبنى تتحصن به قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة.

مقـ.تل 10 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي خانيونس شمال قطاع غزة مخيم جباليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

أهم من صلاح في المنتخب.. وائل جمعة يشيد بهذا اللاعب

موضوعات متعلقة

مقـ.تل 10 ضباط وجنود إسرائيليين في معارك جنوب قطاع غزة

جلسة خاصة في مجلس الأمن حول الأوضاع بالشرق الأوسط والحرب على غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل تدمر النظام الغذائي في غزة

الخارجية التونسية تدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتحقيق سلام دائم بالمنطقة

إسرائيل تشترط خروج كبار قادة حماس من غزة مقابل وقف إطلاق النار

بوساطة مصرية وقطرية.. إسرائيل تقترح على حماس وقف الحرب شهرين في غزة

ترشيحاتنا

للمرة الثامنة.. اكتشاف كويكب قبل 3ساعات من انفجاره فوق هذه الدولة| تفاصيل

هل يحق للرجل معاشرة زوجته بعد عقد القران وقبل الفرح.. أمين الفتوى يرد

مافيهوش غير صلاح.. «كرول»: منتخب مصر يفتقد المواهب.. ويعاني دفاعيا بأمم إفريقيا

أول تعليق من حماس على مصرع 21 جنديا إسرائيليا في خان يونس

الأرصاد: أمطار بـ 10 محافظات حتى نهاية الأسبوع

قصف صاروخي عنيف على كييف وثاني أكبر مدينة في أوكرانيا| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

شكرا موزمبيق| منتخب الفراعنة يتأهل بعد مباراة مجنونة.. وهذا الفريق منافس مصر المحتمل في دور الـ 16

بلقيس تبرز أنوثتها بفستان أسود قصير وقفازات بعرض أزياء بأسبوع باريس للموضة

فيديو

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

يحبس الأنفاس.. فيديو يكشف تسبب أم صينية بوفاة ابنها عن طريق الخطأ

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ