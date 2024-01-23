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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": "الرؤية المصرية" ..رسالة للمجتمع الدولي من بروكسل

صدى البلد

 ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرؤية المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها ومحاربة التنظيمات المتطرفة، والتأكيد على محورية القضية الفلسطينية ورفض الممارسات الإسرائيلية، تصدرت اجتماعات مجلس المشاركة المصرية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهي رسالة للمجتمع الدولي لضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في غزة والعمل الجاد لإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة تكفي لإعاشة أكثر من 2.5 مليون إنسان يعيشون في القطاع، والتأكيد على أن أمن واستقرار المنطقة لا يتحقق إلا بحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ بعنوان "أمن واستقرار الشعوب"- أن الجهود المصرية مستمرة وعلى كافة المستويات لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة بل في العالم بأسره، والسعي المتواصل أيضا للحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية التي تمثل الدعامة الأساسية لاستقرار المنطقة.
وأكدت الصحيفة أن أمن واستقرار الشعوب هو جسر العبور للتنمية والبناء والتعمير.

 

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