صحف الإمارات: بن زايد يؤكد دور المهم للدولة للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة عالمياً .. «أدنوك» تضاعف قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات

صحف الإمارات:

اعتماد زيادة المبلغ المخصص للاستثمار بمشاريع خفض الانبعاثات والحلول منخفضة الكربون إلى 84.4 مليار درهم

الإمارات تخطط لإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال 5 سنوات مقبلة

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، في افتتاحياتها باجتماع مجلس إدارة “أدنوك” الذي عقد برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، والذي أكد الدور المهم الذي تقوم به الدولة للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة عالمياً، والتزامها بتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة، ودعم تحقيق انتقال منظّم وعادل ومنطقي ومسؤول في قطاع الطاقة العالمي، لافتة إلى أن استراتيجية “أدنوك” تتميز بالوسائل الابتكارية وانتهاج أحدث التقنيات والممارسات في مبادراتها ومشاريعها العملاقة ومضاعفة الاستثمارات الهائلة من قبيل اعتماد زيادة المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول منخفضة الكربون إلى 84.4 مليار درهم، وإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وتحت عنوان “نجاحات أدنوك”، قالت صحيفة "الاتحاد" إن اجتماع مجلس إدارة “أدنوك” الذي عقد برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أكد الدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة عالمياً، والتزامها بتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة، ودعم تحقيق انتقال منظّم وعادل ومنطقي ومسؤول في قطاع الطاقة العالمي، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة بترسيخ عنصر الاستدامة محوراً وأساساً، حاضراً ومستقبلاً، في عمل جميع القطاعات.

وأشارت إلى أن “أدنوك” استطاعت مضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات، واتخذت إجراءات عملية ملموسة لخفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25% في عام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات قريبة من الصفر من غاز الميثان، كما خصصت 84.4 مليار درهم للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والتقنيات منخفضة الكربون، نحو مسارها الواضح والمحدد لتحقيق طموح الحياد المناخي.

وأوضحت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أن “أدنوك” عملت وتعمل على تنمية أعمالها في إطار دورها كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي والصناعي في الدولة، حيث تخطط لإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال 5 سنوات مقبلة، كما تعطي أولوية لتطوير قدرات المواهب الوطنية وتعزيز مهارات كوادرها البشرية، إضافة إلى تنمية أعمال الشركة محلياً ودولياً، وتوسيع شراكاتها واستثماراتها، امتداداً لسلسلة نجاحاتها خلال العقود الماضية.

وتحت عنوان “أدنوك ركيزة تنموية برؤى مستقبلية”، قالت صحيفة “الوطن” إن دولة الإمارات تعزز نهضتها الحضارية الشاملة وتواصل البناء على رصيدها الحافل بالإنجازات النوعية والاستثنائية بفضل الرؤية السديدة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومواكبته الدائمة والحريصة على ترسيخ ريادة الوطن، وتوجيهاته باعتماد أفضل الخطط والاستراتيجيات العصرية للمضي قدماً في الارتقاء بمكانة الدولة وما تنعم به من ازدهار وتقدم ولما تمثله من منارة للعالم الحديث الذي يجد في نهجها النموذج الأكثر إلهاماً نحو المستقبل، وبفعل تركيزها على إحداث التحولات اللازمة في القطاعات الحيوية، خاصة الطاقة بكل ما تمثله من قطاع استراتيجي، كما بيّن خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة “أدنوك” السنوي الذي عُقد في المقر الرئيسي للشركة بأبوظبي.

وأكد أن دولة الإمارات مستمرة في خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة والمتكاملة، وأنها ماضية في تطوير قدراتها وخبراتها وتنويعهما في قطاع الطاقة لأنه العمود الفقري لجهود التنمية وخططها مع التركيز بشكل متزامن على الاستدامة وخفض الانبعاثات”.

كما وجه “بتحقيق النمو في قطاعات أعمال “أدنوك” المتنوعة، وتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من الطاقة بشكل مسؤول لدعم تحقيق انتقال منظّم وعادل ومنطقي ومسؤول في قطاع الطاقة العالمي خلال استمرارها في تنفيذ نقلتها النوعية، وخفض انبعاثات عملياتها، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل”.

وأضافت أن رئيس الإمارات، ثمن جهود “أدنوك” في مضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات عبر حصتها في شركة “مصدر”، واتخاذها إجراءات عملية ملموسة لتحقيق أهدافها المرحلية لعام 2030 لخفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25%، وتحقيق صافي انبعاثات قريبة من الصفر من غاز الميثان”.. مؤكداً “التزام الإمارات طويل المدى بدعم أمن الطاقة العالمي والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة”.

ونوه بفاعلية دور كوادر “أدنوك” عبر جهودهم والتزامهم، وأكد “أن رأس المال البشري يُشكل أثمن موارد الدولة، وأن دولة الإمارات مستمرة في التركيز على تنمية رأس المال البشري وتطويره وتمكينه في شتى المجالات”.

وأكدت في ختام افتتاحيتها أن استراتيجية “أدنوك” تتميز بالوسائل الابتكارية وانتهاج أحدث التقنيات والممارسات في مبادراتها ومشاريعها العملاقة ومضاعفة الاستثمارات الهائلة من قبيل اعتماد زيادة المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول منخفضة الكربون إلى 84.4 مليار درهم، بكل ما يمثله ذلك من تجسيد لمدى تأثير أعمال الشركة محلياً ودولياً، واعتماد هدف “أدنوك” بإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، والذي نجح كذلك في توفير 6500 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص العام الماضي، وهو جانب من إنجازات “أدنوك” المتسارعة والمجسدة لأهمية دورها كركيزة تنموية ونموذج لقوة السياسات الوطنية المستقبلية وتعكس رؤية أبوظبي لتطوير قطاع الطاقة عبر الخطط المتبعة وقوة المشاريع وحجم المستهدفات.