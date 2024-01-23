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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 1000 جنيه على موبايل Oppo الرائع

صدى البلد

يوفر هاتف OPPO Find X7 Ultra مزيجًا رائعًا من الابتكار التكنولوجي والتصميم المدروس. 

 

احصل الآن على خصم بقيمة 30 دولارًا على هذا الهاتف الذكي المتميز على موقع Giztop الأجنبي.

 استخدم الرمز : 7U30 عند الدفع للحصول على الخصم. يرجى ملاحظة أن هذا عرض لفترة محدودة.

قوة لا مثيل لها: يعتمد الجهاز على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ثماني النواة، والذي يوفر أداءً استثنائيًا إلى جانب 12 غيغابايت أو 16 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X. وهذا يضمن تعدد مهام سلسًا وتشغيلًا سريعًا للتطبيقات وتنقلًا مريحًا بينها. تتوفر خيارات تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من UFS 4.0، مما يضمن مساحة واسعة لجهات الاتصال والموسيقى والصور والتطبيقات.

تجربة بصرية مميزة: تتميز شاشة 10-bit LTPO 2.0 AMOLED مقاس 6.82 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة 3168x1440 بكسل. وتغطي sRGB / P3 و100٪ من مدى ألوان DCI-P3، مما توفر تجربة مشاهدة غامرة ونابضة بالحياة. كما تزيد نسبة التباين المذهلة 5,000,000: 1 من المتعة البصرية، مما يجعلها مثالية لاستهلاك الوسائط والإنتاجية.

كاميرا استثنائية: في قسم الكاميرا، يبرز نظام الكاميرا الرباعي كميزة رئيسية. مع كاميرا بزاوية عريضة 50 ميجابكسل بواجهة 1 بوصة، وكاميرا بزاوية عريضة فائقة الدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب periscope فائقة الحساسية للضوء 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب periscope مقربة 50 ميجابكسل، يقدم OPPO Find X7 Ultra تنوعًا في التقاط صور عالية الجودة في سيناريوهات مختلفة.

بطارية تدوم طويلاً: توفر بطارية قوية بقوة 5000mAh الطاقة للجهاز، وتدعم شحن SuperVOOC بقوة 100 وات لإعادة الشحن السريع. وتشمل الميزات الإضافية شحن 50W AirVOOC Flash Charge، وشحن لاسلكي عكسي 10 وات، ووضع توفير الطاقة الفائق، مما يعزز كفاءة البطارية.

مرونة في الاتصال: تضيف وظيفة SIM المزدوجة مرونة، حيث تمكن المستخدمين من إدارة شبكتين مختلفتين في وقت واحد. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لا يمكن سوى لأحد الشبكات تلقي خدمة LTE عندما تكون كلتا فتحات SIM نشطتين.

يقدم OPPO Find X7 Ultra حزمة جذابة بأداء قوي وشاشة مذهلة وإمكانيات كاميرا متعددة وخيارات تخزين مريحة، مما يجعله خيارًا بارزًا. يأتي الهاتف باللون الأسود والبرتقالي والأزرق.

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