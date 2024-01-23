مصطفى مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثالثة عشرة لثورة يناير

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة 25 يناير.



وبهذه المناسبة، تقدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا المولى عز وجل بالتوفيق والسداد لرئيس الجمهورية في استكمال مسيرة التنمية الشاملة غير المسبوقة التي يقوم بها سيادته وتشهدها الدولة المصرية بمختلف ربوعها في جميع المجالات؛ وذلك من أجل بناء مستقبل وغد أفضل لأبنائها، كما توجه بالدعاء أن يُعيد الله هذه المناسبة على شعب مصر العظيم بالخير والأمن والاستقرار.

