شهادات عن جثامين شهداء في شوارع غزة ومنع الإسعاف من الوصول إلى المصابين

أفادت وكالة صفا الفلسطينية بسماع دوي انفجار في مخيم المغازي وسط قطاع غزة في وقت تلقى فيه الاحتلال ضربة موجعة على يد المقاومة.

وذكر صحفيون فلسطينيون أنه توجد إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غربي خان يونس ولاتوجد اسعافات لانقاذهم.

بل ذكر الصحفيون أنه منذ الأمس وسيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول لشهداء ملقين على الأرض في الطرقات غربي خانيونس وذلك بسبب ما فعله الاحتلال الصهيوني من دمار ومنعه عن وصول سيارات تارة أخرى.

ارتفع عدد قتلى الاحتلال إلى مقتل 24 ضابطا وجنديا بمعارك في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بيد المقاومة الفلسطينية.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال: ندفع أثمانًا قاسية في هذه الحرب.

فيما قالت قناة 12 العبرية انه حدث تسجيل أعلى عدد قتلى في الجيش خلال 24 ساعة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

