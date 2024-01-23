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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة منتخب سلطنة عمان تصل القاهرة للمشاركه فى بطولة العالم للرماية

بعثة منتخب سلطنة
بعثة منتخب سلطنة عُمان

وصلت مساء أمس الاثنين بعثة منتخب سلطنة عمان للرماية ، وذلك للمشاركة فى بطولة كأس العالم للرماية التى تستضيفها جمهورية مصر العربية ، والتى ستقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

كان فى استقبال بعثة المنتخب العمانى بمطار القاهرة الدولى وفد الملحقية العسكرية العمانية المقدم الركن أسعد بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدى .

وتقام البطولة خلال الفترة من 24 يناير الجارى حتى الأول من فبراير القادم ، وتقام منافساتها على ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بمشاركة أفضل الرماة من 65 دولة حول العالم ، يتنافسون فى سباق : المسدس والبندقية والبندقية الخرطوش .
 

ويترأس وفد منتخب سلطنة عمان الشقيقة السيد حمد بن سالم بن حمد البلوشى ، ويضم الوفد محمد بن على بن محمد الناصرى إداري المنتخب ، وحميد بن محمد بن نور محمد البلوشي مسؤول المهمات .

ويتكون فريق البندقية الهوائية 10 متر من : بدر بن خلف بن مبارك الهطالي مدرباً للفريق ، والرماة : سالم بن علي بن حمدان الناعبي ، عصام بن بدر بن دوشمبيه البلوشي ، أمينة بنت خميس بن عبد الله الطارشية ، محمد بن خليفه بن محمد الهاجري ، سهام بنت ناصر بن سعيد الحسنية ، العنود بنت عبد الله بن حمد الخليلية .

ويتكون فريق المسدس 10 متر من : ناصر بن علي بن سالم الخاطري مدرباً للفريق ، والرماة: إسماعيل بن ناصر بن خميس العبري ، سهير بنت سالم بن مبارك الجهمنية ، سالم بن طالب بن سالم الهنائي .

ويتكون فريق البندقية 50 متر من : سلطان بن سليم بن ناصر الرشيدي مدرباً للفريق ، والرماة : حمد بن سعيد بن مسعود الخاطري ، سليم بن محمد بن سعيد المالكي ، إبراهيم بن سالم بن صالح المقبالى .

بينما يتكون فريق المسدس 25 متر من : جمال بن منصور بن ناصر الهطالى .

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