بعثة منتخب سلطنة عمان تصل القاهرة للمشاركه فى بطولة العالم للرماية

وصلت مساء أمس الاثنين بعثة منتخب سلطنة عمان للرماية ، وذلك للمشاركة فى بطولة كأس العالم للرماية التى تستضيفها جمهورية مصر العربية ، والتى ستقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

كان فى استقبال بعثة المنتخب العمانى بمطار القاهرة الدولى وفد الملحقية العسكرية العمانية المقدم الركن أسعد بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدى .

وتقام البطولة خلال الفترة من 24 يناير الجارى حتى الأول من فبراير القادم ، وتقام منافساتها على ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بمشاركة أفضل الرماة من 65 دولة حول العالم ، يتنافسون فى سباق : المسدس والبندقية والبندقية الخرطوش .



ويترأس وفد منتخب سلطنة عمان الشقيقة السيد حمد بن سالم بن حمد البلوشى ، ويضم الوفد محمد بن على بن محمد الناصرى إداري المنتخب ، وحميد بن محمد بن نور محمد البلوشي مسؤول المهمات .

ويتكون فريق البندقية الهوائية 10 متر من : بدر بن خلف بن مبارك الهطالي مدرباً للفريق ، والرماة : سالم بن علي بن حمدان الناعبي ، عصام بن بدر بن دوشمبيه البلوشي ، أمينة بنت خميس بن عبد الله الطارشية ، محمد بن خليفه بن محمد الهاجري ، سهام بنت ناصر بن سعيد الحسنية ، العنود بنت عبد الله بن حمد الخليلية .

ويتكون فريق المسدس 10 متر من : ناصر بن علي بن سالم الخاطري مدرباً للفريق ، والرماة: إسماعيل بن ناصر بن خميس العبري ، سهير بنت سالم بن مبارك الجهمنية ، سالم بن طالب بن سالم الهنائي .

ويتكون فريق البندقية 50 متر من : سلطان بن سليم بن ناصر الرشيدي مدرباً للفريق ، والرماة : حمد بن سعيد بن مسعود الخاطري ، سليم بن محمد بن سعيد المالكي ، إبراهيم بن سالم بن صالح المقبالى .

بينما يتكون فريق المسدس 25 متر من : جمال بن منصور بن ناصر الهطالى .