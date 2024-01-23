"شخصين جواك".. ديوان شعري جديد عن دار ميثاق للشاعر روماريو كمال

صدر حديثا عن دار ميثاق للنشر والتوزيع الديوان الشعري “شخصين جواك” للكاتب والشاعر روماريو كمال والمقرر طرحه ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

كتاب شخصين جواك هو ديوان شعر عامى، يصف كيف تجعلنا الحياة فى حيرة في المشاعر بين شخصين مختلفين، بين اليأس والإصرار، بين النجاح والفشل، بين الحنين و تبلد القلب، وأحيانا كيف نحب ونكره فى نفس الوقت، كيف أحيانا نتحدى ذاتنا وكيف نظهر للعامة عكس مابداخلنا، ونخفى مايظهرنا ضعافًا أو ما لا يمكن أحيانا التعبير عنه.

يناقش الشاعر أيضا الفراق وكيف يترك أثرًا أحيانا لا نتخطاه، وخيانة الوعود والخذلان من بعض الأشخاص فى حياتنا، والوحدة التى نشعر بها وتغيرنا فى كل مرحلة، ويتكلم عن شخص لم يستطع الصراخ فى العلن فاحتفظ بصمته وقرر الصراخ على الورق.