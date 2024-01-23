الجيش الإيراني يعتقل جنديا قـ.تل 5 من زملائه

أفادت وكالة فارس الإيرانية إن الجيش الإيراني، اعتقل جنديا قتل 5 من زملائه في ثكنة عسكرية بمحافظة كرمان.

وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية، نقلا عن العميد غلام عليان قوله إن الهارب تم اعتقاله في ضواحي مدينة زرند في جنوب شرقي إيران، مشيرا إلى أنه جار التحقيق لمعرفة دوافع ارتكاب حادث إطلاق النار وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقا.

وأضاف عليان أن الجندي المتهم كان يقوم بواجب حراسة بأحد المواقع العسكرية للجيش، إذ دخل على صالة استراحة الجند، وأطلق النار عليهم بدوافع مجهولة لغاية اللحظة.

وفتح الجندي النار على زملائه، ما أسفر عن مقتل 5 منهم في وحدة دعم لوجستي للجيش الإيراني في كرمان، جنوب شرقي البلاد، وفقا للقائد العسكري الإيراني.