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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصابا بالرصاص.. العثور على جثة ثلاثيني بسوهاج والشرطة تُكثف الجهود لكشف الملابسات

صدى البلد

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة دار السلام بمدينة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة عامل، في منتصف الثلاثينات من العُمر، بها آثار عيار ناري، وذلك بناحية قرية أولاد خليفة دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده عثورهم على جثة شاب ثلاثيني بها آثار عيار ناري بناحية قرية أولاد خليفة دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة المدعو (عبد الحفيظ م.م- 34 عامًا- عامل- يقيم بقرية أولاد خليفة)، وبمناظرة الجثة ظاهريًا تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ووجود آثار عيار ناري بالصدر من الناحية اليسرى.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، تحت تصرف النيابة العامة؛ لبيان سبب الوفاة، وتم إخطار أهليته بالواقعة، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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