نمساوية تتنازل عن 90% من ثروتها لإجبار الحكومة على تعديل قانون الميراث

قررت وريثة نمساوية تدعى مارلين إنجلهورن التنازل عن 90% من ثروتها حاملة لافتة تتضمن كلمات محددة تعبر بها عن هدفها الرئيسي من اتخاذ هذه الخطوة.

من خلال إعادة توزيع 25 مليون يورو من ثروتها، تأمل الفتاة البالغة من العمر 31 عامًا في إحداث تغيير جذري في الديمقراطية في الدولة التي أسقطت ضريبة الميراث في عام 2008، وفقًا لصحيفة الجارديان.

فرض الضرائب على الأغنياء

عندما شقت مارلين إنجلهورن طريقها عبر دافوس الأسبوع الماضي، كانت تحمل لافتة تتضمن عبارة "فرض الضرائب على الأغنياء Tax the Rich".

ومنذ عام 2021، دعت (إنجلهورن)، التي تعود ثروتها إلى شركة الكيماويات الألمانية BASF وشركة الأدوية Boehringer Mannheim، إلى زيادة الضرائب على نفسها وعلى أقرانها في فئة الـ1%.

وقالت الفتاة "أنا في الأساس أقوم بفرض الضريبة التي أرغب في دفعها منذ أن فشلت الحكومة في فرض الضرائب عليّ."

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت مبادرة يتم بموجبها اختيار 50 شخصا عشوائيا في النمسا، حيث تعيش(إنجلهورن)، لتحديد أفضل السبل لإنفاق مبلغ 25 مليون يورو الذي ورثته إنجلهورن من جدتها.

وترتكز هذه المبادرة على اعتقاد (إنجلهورن) الراسخ بأن الفشل في فرض ضرائب على الثروات مثل ثرواتها عن طريق إلغاء النمسا ضريبة الميراث في عام 2008 هو أمر يشوه الديمقراطية من خلال إعطاء نفوذ سياسي كبير لأصحاب الثراء الفاحش بينما تُحرم الحكومات في الوقت نفسه من الموارد التي يمكن أن تساعد في معالجة المشكلة. مؤكدة أن هذا هو "الخلل في القوى".