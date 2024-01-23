عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نمساوية تتنازل عن 90% من ثروتها لإجبار الحكومة على تعديل قانون الميراث

وريثة نمساوية تتنازل
وريثة نمساوية تتنازل عن 90% من ثروتها لهذا السبب!

قررت وريثة نمساوية تدعى مارلين إنجلهورن التنازل عن 90% من ثروتها حاملة لافتة تتضمن كلمات محددة تعبر بها عن هدفها الرئيسي من اتخاذ هذه الخطوة.

من خلال إعادة توزيع 25 مليون يورو من ثروتها، تأمل الفتاة البالغة من العمر 31 عامًا في إحداث تغيير جذري في الديمقراطية في الدولة  التي أسقطت ضريبة الميراث في عام 2008، وفقًا لصحيفة الجارديان.

فرض الضرائب على الأغنياء

عندما شقت مارلين إنجلهورن طريقها عبر دافوس الأسبوع الماضي، كانت تحمل لافتة تتضمن عبارة "فرض الضرائب على الأغنياء Tax the Rich".

ومنذ عام 2021، دعت (إنجلهورن)، التي تعود ثروتها إلى شركة الكيماويات الألمانية BASF وشركة الأدوية Boehringer Mannheim، إلى زيادة الضرائب على نفسها وعلى أقرانها في فئة الـ1%.

وقالت الفتاة "أنا في الأساس أقوم بفرض الضريبة التي أرغب في دفعها منذ أن فشلت الحكومة في فرض الضرائب عليّ."

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت مبادرة يتم بموجبها اختيار 50 شخصا عشوائيا في النمسا، حيث تعيش(إنجلهورن)، لتحديد أفضل السبل لإنفاق مبلغ 25 مليون يورو الذي ورثته إنجلهورن من جدتها.

وترتكز هذه المبادرة على اعتقاد (إنجلهورن) الراسخ بأن الفشل في فرض ضرائب على الثروات مثل ثرواتها عن طريق إلغاء النمسا ضريبة الميراث في عام 2008 هو أمر يشوه الديمقراطية من خلال إعطاء نفوذ سياسي كبير لأصحاب الثراء الفاحش بينما تُحرم الحكومات في الوقت نفسه من الموارد التي يمكن أن تساعد في معالجة المشكلة. مؤكدة أن هذا هو "الخلل في القوى".

وريثة نمساوية مارلين إنجلهورن 90 من ثروتها فرض الضرائب الأغنياء 25 مليون يورو الدولة الألمانية ضريبة الميراث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

الرئيس السيسي: مشروع الضبعة يوفر طاقة آمنة ورخيصة ويجنبنا تقلبات الأسعار العالمية

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

موضوعات متعلقة

أطفال وشباب بريطانيا يعانون من أضرار جسيمة بسبب اللعب| تفاصيل

للمرة الثامنة.. اكتشاف كويكب قبل 3ساعات من انفجاره فوق هذه الدولة| تفاصيل

مفاجأة.. ناسا تفتح علبة من الفضاء تحتوي على أشياء بـ"مليار دولار"| تفاصيل

بعد اتهامه بقضايا جنسي.ية... طليقة الأمير أندرو تعاني من مرض خطير| تفاصيل

بالصور| سكان ولاية أمريكية يجتمعون ليلًا لإشعال النار في دمية.. والسبب غريب!

التعذيب بالكهرباء والحرق بالسجائر.. ناشط فلسطيني يكشف انتهاكات المعتقلات الإسرائيلية| تفاصيل

الفلسطينيون ليسوا بشرا مثلنا.. صحفي إسرائيلي يكشف 3 مبادئ تؤمن بها تل أبيب|فيديو

13 عاما.. طفـ.لة أمريكية تنقذ نفسها من الاختطاف باستخدام "لافتة غريبة"| صور

ترشيحاتنا

نتنياهو وجالانت وجانتس .. الثلاثة يتوعدون المقاومة

فتح المجال لـ4 مهاجمين.. نجم الأهلي يشيد بتغييرات فيتوريا بمباراة الرأس الأخضر

روسيا تعلن قصف مرافق الإنتاج العسكري الأوكرانية في كييف وخاركيف

شعر به المواطنون.. زلزال في الأقصر بقوة 4.5 درجة

وزارة الصناعة تنفي دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح

قضايا الدولة تنفذ حكما قضائيا يضيف للخزانة العامة 16 مليون جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

بإطلالة غير متوقعة| أمينة خليل تفاجئ متابعيها بفستانها في باريس

طرح بوسترات فردية لنجوم فيلم درويلة.. شاهد

فيديو

حالته صعبة.. العوضي في المستشفي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

القوات المسلحة تهدي "تحت السيطرة" لوزارة الداخلية بمناسبة العيد 72 للشرطة المصرية

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ