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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر 4000 جنيه.. موتورولا تطرح موبايلات جديدة تتحدى سامسونج وشاومي

بسعر 4000 جنيه..موتورولا
بسعر 4000 جنيه..موتورولا نزلت موبايلات جديدة تتحدى سامسونج و

كشفت موتورولا مؤخراً عن هاتفين جديدين من سلسلة G في السوق الأوروبية: Moto G04 و Moto G24، واللذان تم تسريبهما في الإشاعات والشهادات مؤخراً. 

 

مواصفات Moto G24

 

يعد Moto G24 الخيار الأكثر تميزًا بين الهاتفين الاقتصاديين، يتميز بشاشة مقاس 6.6 بوصة توفر معدل تحديث 90 هرتز ودقة HD+ وسطوع 537 شمعة. تحت الغطاء، تم تجهيز الجهاز بمعالج MediaTek Helio G85 SoC مقترنًا بـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من التخزين الداخلي. يمكن للمستخدمين زيادة الذاكرة والتخزين عبر فتحة بطاقة microSD (حتى 1 تيرابايت) وتوسيع الذاكرة الافتراضية (حتى 8 جيجابايت)، ويبلغ سمك G24 7.99 مم ويزن 180 جرامًا.

يحتوي الظهر على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مقترنة بكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل وفلاش LED، وفي الوقت نفسه، تحتوي الجهة الأمامية على كاميرا 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

يعمل هاتف موتزرولا ببطارية كبيرة بسعة 5000mAh على تشغيل Moto G24، والتي تدعم أيضًا الشحن السريع بقوة 15 وات. تشمل الميزات الأخرى الملحوظة مقبس صوت 3.5 مم، ومكبرات صوت ستريو مع دعم Dolby Atmos، وماسح بصمة جانبي، ونظام التشغيل Android 14 My UX، ومقاومة للماء والغبار IP52، و Bluetooth 5.0.

بسعر 4000 جنيه..موتورولا نزلت موبايلات جديدة تتحدى سامسونج وشاومي

مواصفات Moto G04

 

على الرغم من كونه نموذجًا اقتصاديًا، فإن Moto G04 يتميز أيضًا بشاشة مقاس 6.6 بوصة توفر معدل تحديث 90 هرتز ودقة HD+. يبدو Moto G24 و G04 متشابهين جدًا من حيث التصميم، لكن العلامة التجارية قامت بتخفيضات صغيرة لتقليل سعر البيع. يتميز بمعالج UNISOC T606 مقترنًا بـ 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 جيجابايت من التخزين الداخلي. يقدم هذا الطراز أيضًا توسعة افتراضية للذاكرة الافتراضية بسعة 4 غيغابايت أو 8 غيغابايت. من حيث الأبعاد، يزن هذا الجهاز أيضًا 180 جرامًا ويبلغ سمكه 7.99 مم.

في الخلف، يحتوي Moto G04 على كاميرا 16 ميجابكسل واحدة وفلاش LED، بينما تحتوي الجهة الأمامية على كاميرا سيلفي 5 ميجابكسل. كما تعمل بطارية 5000mAh على تشغيل هذا الهاتف الذي يدعم الشحن القياسي 10 وات. من بين المواصفات الأخرى التي تثير الانتباه مقبس صوت 3.5 مم، ومكبرات صوت ستريو مع Dolby Atmos، ومقاومة للغبار والماء IP52، وماسح بصمة جانبي، ونظام التشغيل Android 14 My UX، و Bluetooth 5.1.

 

الأسعار 

 

تم الإعلان عن كل من الهواتف الذكية في خيارات متعددة من الألوان. Moto G04 مدرج باللون الأسود والبحر الأخضر والأزرق الساتان والبرتقالي البنفسجي. بينما يأتي G24 باللون الأخضر الجليدي واللافندر الوردي والتوت الأزرق والفحم غير اللامع. يبلغ سعر الأول 119 يورو (حوالي 129 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر الثاني 129 يورو (حوالي 140 دولارًا أمريكيًا) أي في حدود 4000 جنيه مصري تقريبا. تتوفر هذه الهواتف حاليًا للشراء في أوروبا ومن المقرر طرحها في مناطق أخرى أيضًا. وهذا يشمل أسواق أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في الأسابيع المقبلة.

 

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