تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 27938 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 34190 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 11856 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 6520 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 9277 نقطة.