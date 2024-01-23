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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادمة من لبنان.. سقوط 3 صواريخ شمال الأراضي المحتلة

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 3 صواريخ سقطت شمال الأراضي المحتلة بعد إطلاقها من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان .

فيما استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏حزب الله اللبناني  عند الساعة (09:30) من صباح اليوم الثلاثاء  تجمعا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة كوبرا ‌‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏ 

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق  اليوم قصفت ميناء أسدود الإسرائيلي بطائرات مسيّرة، "تضامنًا مع قطاع غزة، وردًا على المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي".

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء ، ميناء أسدود في أراضينا المحتلة (إسرائيل) بواسطة الطائرات المسيّرة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في استهداف مواقع الأعداء".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق اعلنت في وقت سابق من اليوم  أن عناصرها هاجمت  بالصواريخ للمرة الثالثة قاعدة كونيكو المحتلة بسوريا.

وأبانت المقاومة الإسلامية في العراق- بحسب البيان الصادر عنها - أن ذاك يأتي استمرارًا بنهجها في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة.

كما أكدت المقاومة الإسلامية علي استمرارها في دكّ معاقل الأعداء. ‏ 

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