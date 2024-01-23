مقابل رشاوى.. اعتقال ضباط إسرائيليين باعوا تصاريح دخول الكيان لـ عمال فلسطينيين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إلقاء القبض على 14 شخصا للاشتباه في قيامهم ببيع تصاريح عمل بشكل غير قانوني لفلسطينيين والسماح لهم بدخول الأراضي المحتلة، موضحة أن من بين المعتقلين عدد من ضباط الجيش والشرطة في إسرائيل.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم أمام محكمة في القدس المحتلة، حيث ستطلب الشرطة تمديد اعتقالهم، للاشتباه في ارتكابهم جرائم الاحتيال والرشوة ورشوة موظف عام وغسل الأموال والابتزاز عن طريق التهديد، وذلك وفق ما نقلته صحيفة جيروزليم بوست العبرية.

من جانبها، كشف صحيفة هآرتس العبرية أن المشتبه بهما الرئيسيان في القضية هما ضابط محترف ووالده، الذي عثرت الشرطة في منزله على 740 ألف شيكل نقدًا و121 سبيكة ذهبية.

وألقي القبض على ثلاثة ضباط محترفين في الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين للاشتباه في تلقيهم رشاوى لمنح الفلسطينيين تصاريح دخول إلى إسرائيل.