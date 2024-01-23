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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قصور الثقافة تقدم 30 عملا في سلسلتي "أصوات أدبية" و"إبداعات" بمعرض الكتاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتوالى إصدارات سلاسل مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، التي تشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، الذي تنطلق فعالياته غدا الأربعاء، بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتطرح سلسلة "إبداعات" التي تعنى بنشر إبداعات الشباب أقل من 40 عاما، مجموعة متميزة من العناوين بهذه المناسبة، منها المجموعات القصصية "درب الأثر" تأليف أسامة نبيل، و"الفرار من حوض الاستحمام" ليوحنا وليم، بالإضافة إلى رواية "في رحاب البطل كانت لنا أيام" لمحمد كسبر، والدواوين الشعرية المتنوعة ومنها "يوما ما كانت هنا وردة" لشيماء عبد الرسول، "زي الكمنجة في العياط" لمؤمن ممدوح، "الحدائق السرية للبحر" لهبة السيد أحمد، "حدائق الأسفلت" لأحمد عبد الرحيم، "الوقت اللي باقي" لمازن المصري، "زي قطة القهاوي" لحازم عمر، "أثقل من جبل.. يتمشى" لمحمد البديوي، و"ثمل بأخطاري اللذيذة" لمحمد حماد.
 

وتصدر السلسلة برئاسة تحرير الشاعر علاء خالد، مدير التحرير الشاعر سعيد شحاتة، وسكرتير التحرير هبة علي.

كما تقدم سلسلة "أصوات أدبية" والتي تعنى بنشر الأعمال الإبداعية لكبار الكتاب في الشعر والسرد، مجموعة كبيرة من أحدث الإصدارات منها المجموعات القصصية "شطحات منسية" تأليف د. أحمد جمال الدين موسى، "مخاض الحكي" تأليف السيد نجم، "ترانيم قصصية" تأليف سعيد سالم، "ليتها ابنتي" تأليف منى ياسين، و"ذئاب مارقة" تأليف سمير الفيل. 

بالإضافة إلى الروايات ومنها "جراح وكاتب أغان" حسين عبد الجواد، "بوابة مارية" يوسف وهيب، "سقطة المحو" عباس منصور، والدواوين الشعرية المتنوعة ومنها "متعة خجولة" خالد حريب، "جردل فارغ ثقبته الظروف" البهاء حسين، "غراميات بطاطا وترمس" ياسر قطامش، "تمنى لو يصحبه" محمد الشحات، "اليوم الثامن في الأسبوع" علي نوح، "آخر الغيث قطرة" عزت الطيري، "الأميرة في زمن الرعود" جميل عبد الرحمن، "دارة جنديلة" محمد حمام، "أردية مهترئة" أمل سالم، "قطيفة الوقت" عبد الحكم العلامي، "بأي نصل يقتل الشعراء" إبراهيم غازي.


وتصدر السلسلة برئاسة تحرير الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، ومدير التحرير حمادة شعبان، وسحر جابر سكرتيرا.

وتعد هذه الإصدارات بمثابة مشاريع ثقافية وليست إصدارات منفردة، فمن خلالها تقدم الهيئة 30 مبدعًا من مختلف الأجيال والاتجاهات الفنية، وكذلك من شتى أنحاء مصر، مراعية فى هذا الأمر "العدالة الثقافية.

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الطفل.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني معرض القاهرة الدولي للكتاب مركز مصر للمعارض الدولية وزارة الثقافة

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