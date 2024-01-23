عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لذوي الإعاقة.. شروط التظلم حال رفض طلب الحصول على دعم شهري

ذوو الإعاقة
ذوو الإعاقة

منح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من التسهيلات لذوي الهمم، والعديد من الحقوق المكتسبة، والتى تهدف جميعها لدمجهم فى المجتمع بصورة متكاملة.

وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط التظلم لذوي الإعاقة حال رفض طلب الحصول على دعم شهرى.

لا يفوتك||

 

txt

مجلس الدولة: أحقية ذوي الاعاقة في الاستفادة من خدمات التأمين الصحي

txt

مطروح تنظم معرض ذوي الإعاقة لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية


ونص القانون على أنه يجوز لكل شخص ذي إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على الدعم النقدي الشهري حال تقدير الشخص أنه يستحق دعما نقديا شهريا، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه طبقا لقواعد استحقاق القبول في الحصول على الدعم النقدي.

 

وطبقا للائحة التنفيذية للقانون، يتم تقديم التظلمات إلكترونيا أو من خلال مكاتبة عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو مركز الاتصال الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم في المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي دعم شهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

ترشيحاتنا

الإعلان عن قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2024.. بث مباشر

هل طلب الميت للطعام في الحلم شيء سيئ .. الإفتاء ترد

استثمارها يصل لـ 3 سنوات.. تعرف على أعلى عائد شهادات ادخار في مصر 2024|وهذا آخر موعد للشراء

انهيار أرضي في الصين يتسبب في مصرع 31 شخصا

رماها من البلكونة.. وصلة تعذيب من أب لصغيرته حتى الموت بالمطرية

القطعة بـ 10 دولارات.. شيف عراقي يفجر مفاجأة بشأن اللحم المزروع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

فيديو

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

حالته صعبة.. العوضي في المستشفي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ