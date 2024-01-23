لذوي الإعاقة.. شروط التظلم حال رفض طلب الحصول على دعم شهري

منح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من التسهيلات لذوي الهمم، والعديد من الحقوق المكتسبة، والتى تهدف جميعها لدمجهم فى المجتمع بصورة متكاملة.

وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط التظلم لذوي الإعاقة حال رفض طلب الحصول على دعم شهرى.

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ونص القانون على أنه يجوز لكل شخص ذي إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على الدعم النقدي الشهري حال تقدير الشخص أنه يستحق دعما نقديا شهريا، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه طبقا لقواعد استحقاق القبول في الحصول على الدعم النقدي.

وطبقا للائحة التنفيذية للقانون، يتم تقديم التظلمات إلكترونيا أو من خلال مكاتبة عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو مركز الاتصال الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم في المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.