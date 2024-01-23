وزير الإنتاج الحربي يبحث مع شركة إيطالية تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية بمصر

خلال لقاء ممثلي شركتي يورودرو وميار القابضة

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، ألبرتو شيرفينو وستيفتنو بالوشي ممثلي شركة يورودرو الإيطالية العاملة في مجال تصميم وتصنيع المعدات المخصصة لصناعة الأسلاك الفولاذية.

جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثل شركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة السعودية لمناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية.

في بداية اللقاء رحب وزير الإنتاج الحربي بالحضور، مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي في ضوء مساعي وزارة الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي و توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات و الوحدات التابعة.

وتم خلال اللقاء عرض فيلم عن شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيچيك" التي تعد نتاج شراكة بين الإنتاج الحربي وشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية السعودية لتوطين تكنولوجيا تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية بمصر وذلك داخل مصنع إنتاج مكونات المصاعد الكهربائية بشركة "إيچيك" الذي يضم 3 خطوط إنتاج رئيسية تخدم أهداف الشركة في النهوض بصناعة المصاعد الكهربائية في مصر وإنتاج أول مصعد كهربائي "صُنع في مصر" بدءً من التصميم الاحترافي الصحيح حتى التركيب طبقًا للمعايير الدولية ثم التشغيل الآمن وإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وأوضح أن المصنع يقوم بإنتاج المصاعد بأنواعها طبقًا للكود الأوروبي لافتًا إلى أن شركة "إيچيك" حاصلة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو 9001 لعام 2015 وTUV، مضيفاً أن شركة "إيچيك" تنتج مصاعد آمنة بكفاءة عالية لتحقيق المزيد من الراحة و الرفاهية للمواطنين خاصة في ظل تنامي أعمال البناء و التشييد في إطار بناء الجمهورية الجديدة بمصر.

من جانبهم قدم ممثلي شركة "يورودرو" الإيطالية الشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي على حسن الاستضافة، واستعراضوا الامكانيات التصنيعية للشركة الإيطالية، حيث أن الشركة متخصصة في تصميم و تصنيع المعدات المخصصة لصناعة الحبال الفولاذية ، وتصميم و تصنيع آلات السحب الجافة المناسبة لأسلاك الفولاذ ذات الكربون العالي والمنخفض وكذلك الفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى تصنيع معدات الحبال و الكابلات (آلات اللف المزدوج و ماكينات تغليف كابلات التحكم) .

و أشاد ممثلو شركة يورودرو الإيطالية بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم و تشجيع الاستثمار في مصرو العلاقات المتميزة التي تربط مصر و إيطاليا، معربين عن تطلع الشركة للتعاون مع الإنتاج الحربي في مجال إنتاج المصاعد و السلالم الكهربائية.

بدوره صرح المستشار الإعلامي و المتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن المهندس "محمد صلاح " قام بدعوة الشركة الإيطالية لزيارة شركة "إيچيك" للتعرف عن قرب على مجالات التعاون المقترحة خلال اللقاء و دراسة إمكانية تنفيذها و البدء فيها.

وأشار الوزير إلى عمق العلاقات (المصرية – الإيطالية)، مؤكداً على إيمان وزارة الإنتاج الحربي بأهمية الشراكة في مختلف مجالات التصنيع مع شركات القطاع الخاص سواء المحلية أو العالمية.