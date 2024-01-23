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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء: لا يجوز شرعا تصديق المنجمين حتى لو تصادف وقوع بعض ما يزعمون

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قالت دار الافتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعا تصديق "المنجمين" الذين يرسلون كلامهم بغير علم ويروجون لخرافاتهم بالباطل.

وأضافت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه لا يجوز بناء الأفعال ولا القرارات على كلامهم وإن تصادف وقوع بعض ما يزعمون؛ لما في تصديقهم أو الاعتماد على كلامهم من مخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الفساد الاجتماعي والثقافي، وعلينا -جميعا- بالإيمان بقضاء الله وقدره والتسليم له، مع الأخذ التام بأسباب النجاح العلمية على المستوى النفسي والأسري والاجتماعي والمهني.

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التنبؤ بأحداث ستحدث فى المستقبل تكهن بالغيب لا يجوز.

وأوضح أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها جاءت تقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: "يذهب أحدنا إلى الكهان يخبره بالأمر فيقع كما كان، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة "كذب المنجمون ولو صدفوا.. بالفاء"، أي لو جاءت معهم بالصدفة، كما أن هناك نوعا من الجن حينما يقضى الأمر فى السماء فيسترق السمع فيأخذ كلمة فيأتي بها على المنجم فيكذب معه مائة كذبة، فما يفعله المنجمون وما ترجو له وسائل الإعلام على قنوات مخصوصة بأن هناك سحرا كل هذا لعب بعقول الآخرين، فلو أن هناك من يفهم لا يذهب إلى كاهن أبدا.

وجاء فى الحديث “ليس منا من تطيَّرَ أو تُطيِّر له أو تَكَهَّن أو تُكهِّن له أو سَحَر أو سُحِر له ومَن عقد عقدةً أو قال عقدَ عقدةً ومَن أتَى كاهنًا فصدَّقه بما قال فقد كفر بما أُنزِلَ على محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم”، وهناك أدلة على ذلك.

تصديق المنجمين كذب المنجمون ولو صدفوا دار الإفتاء

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