علي عبدالنبي: المشروع النووي يعد بمثابة أمن قومي تكنولوجي للبلاد

قال الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقاً، إن المشروع النووي حلم مصرى جرى العمل على تحقيقه منذ سنوات عديدة، متابعا: المشروع النووي يعد بمثابة أمن قومي تكنولوجي للبلاد.

وأضاف "علي عبد النبي" خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أن المشروع يعد أضخم مشروع في تاريخ مصر الحديث والقديم، خصوصا أنه يساهم في إدخال الجودة النووية في الصناعات المصرية.

وأوضح أن المشروع سيسهم في زيادة الدخل الدولاري لمصر، خصوصا أنه مشروع اقتصادي في الدرجة الأولى، متابعا: سيكون لدينا عمالة مدربة في قطاع الطاقة النووية.

وأكمل: المشروع شامل لجميع أوجه التنمية المستدامة، فهو مشروع أمن طاقة، متابعا: المشروع يعد العمود الفقري للتنمية الاقتصادية داخل مصر.

ولفت إلى أن كل مفاعل يولد 1200 ميجاوات، لذلك فإن ما يحدث إضافة قوية لمصر، فهو أضخم مشروع في تاريخ مصر.