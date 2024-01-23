طقوس تلمودية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال

قالت تقارير إعلامية فلسطينية إن عشرات المستوطنين اقتحموا اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت التقارير عن شهود عيان أن المستوطنين دخلوا من باب المغاربة وقاموا بجولات استفزازية في باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية فيها، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى منعت المواطنين من دخول المسجد، مما تسبب في انخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.

على صعيد آخر، وفي اليوم 109 للعدوان على غزة، تكبد الجيش الإسرائيلي خسارة يومية غير مسبوقة منذ بدء الاجتياح البري للقطاع، إذ أعلن مقـ.تل 24 ضابطا وجنديا بنيران المقاومة وسط وجنوبي القطاع، وهو ما دفع القادة الإسرائيليين للتعبير عن ألمهم، ووصف المعارك الجارية في خان يونس بالقاسية.