مدير إدارة المنظمات والاتحادات بالجامعة العربية يلتقي وفد اتحاد المستثمرات

استقبل الوزير المفوض د. رائد الجبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية في قطاع الشؤون الاقتصادية، بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمكتبه في مقر الأمانة العامة، وفد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسي، وكُرس اللقاء لبحث آليات التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأكد د. رائد الجبوري، ترحيبه بوفد الاتحاد، مشيداً بمسيرته الطويلة والدور الذي يلعبه في دعم القطاع الخاص والتعاون بين الحكومات في إطار التنمية الشاملة المستدامة، مشيراً إلى أن الاتحاد -ومن واقع ما عرضته رئيس الإتحاد- قد نجحَ في تحقيق الدبلوماسية الشعبية على المستوى العربي والدولي.

واستمع الجبوري إلى العرض الشامل الذي قدمته د. هدى يسي، حول أنشطة الاتحاد منذ تأسيسه في عام 2005، والمبادرات التى أطلقها ومن بينها مبادرة "عشانك يابلدي ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولي" لتنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية والدينية بين الدول العربية.

وأكد الجبوري شكره للإتحاد على كل المنجزات التي قدّمها، وأعرب عن تمنياته بدوام النجاح والتقدم، كما عبّر عن دعمه للاتحاد، وترحيبه بكل نشاط يساهم في دعم العمل العربي المشترك، مشيراً إلى أن التنافس الشريف بين الاتحادات المتخصصة من شأنه دعم التنمية الشاملة على المستوى الإقليمي والدولي.



وحول خطة عمل إدارة المنظمات والإتحادات العربية خلال الفترة المقبلة، أعلن الجبوري، أنها تهدف إلى المساهمة في الدفع بعمل المنظمات والاتحادات العربية قدماً، تحت إشراف معالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، وصولاً إلى إنجاز خطة تطوير الأداء المأمولة نحو الأفضل، والعمل على حل الإشكاليات التي تعترض عمل بعض الاتحادات والمنظمات، ودعم وتعضيد وتشجيع فعاليات الاتحادات النشيطة والفعالة.

و من جانبها قدمت د. هدى يسي، فى بداية اللقاء التهنئة للدكتور رائد الجبوري، لتوليه المنصب الجديد باعتباره من المناصب المهمة في الأمانة العامة، و يساهم مساهمة مباشرة في دفع عجلة العمل العربي المشترك إلى الأمام.

وأشارت إلى أهمية اللقاء في توثيق عرى التنسيق والتعاون بين الاتحاد وإدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية .

كما تقدمت هدى يسى بتوجيه الدعوة للدكتور رائد لزيارة مقر الاتحاد والتعرف على أنشطة ولجان الاتحاد على أرض الواقع.

وألقت الضوء حول خطة عمل الاتحاد خلال العام الجاري، وتنظيم مؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب القادم فى دورته ال27 بمحافظة أسوان مع نهاية العام، ودعم جامعة الدول العربية .