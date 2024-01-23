نثمن دورهم في حماية الجبهة الداخلية| آمنة يُهنئ رئيس الوزراء بـ«عيد الشرطة»

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الشرطة الـ 72، الذي يوافق يوم 25 يناير.



وبهذه المناسبة التاريخية، أعرب وزير التنمية المحلية عن خالص الإعزاز والتقدير بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بأعياد الشرطة، مثمنًا بكل فخر وإعزاز الدور الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة البواسل في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الاستقرار للمواطن المصري ".

وأضاف وزير التنمية المحلية في نص البرقية: "تلك الذكرى العظيمة التي سجلت صفحة من الصفحات الناصعة في ملف النضال المصري والتي ستظل دائماً وأبداً رمزاً للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة لصالح أبناء هذا الوطن .. داعياً الله تعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والسعادة .. حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكل عام وسيادتكم وجميع أجهزة الشرطة المصرية بخير وسلام" .