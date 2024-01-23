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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية: عيد الشرطة ذكرى سجلت صفحة ناصعة في تاريخ النضال المصري

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يهنئ وزير الداخلية

بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، الذي يوافق يوم 25 يناير.

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية: "يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة وأتقدم لسيادتكم بخالص إعزازي وتقديري بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بأعياد الشرطة وأن أتقدم لسيادتكم بأطيب وأرق التهاني القلبية ونثمن بكل فخر وإعزاز الدور الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة البواسل في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الاستقرار للمواطن المصري".

وأضاف وزير التنمية المحلية خلال البرقية: "تلك الذكرى العظيمة التي سجلت صفحة من الصفحات الناصعة في ملف النضال المصري والتي ستظل دائمًا وأبدًا رمزًا للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة لصالح أبناء هذا الوطن".

ودعا الله تعالى أن "يعيدها عليكم بموفور الصحة والسعادة حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل عام وسيادتكم وجميع أجهزة الشرطة المصرية بخير وسلام".

التنمية المحلية ي هنئ وزير الداخلية عيد الشرطة

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