عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القباج توجه بتقديم سبل الرعاية لأبناء دور التربية الاجتماعية في الجيزة

صدى البلد

تفقدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة، حيث حرصت على الاطمئنان على الخدمات المقدمة لرعاية الأبناء داخل المجمع.
 
وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعى طابور عرض شارك فيه أبناء دور التربية بالجيزة، وتخلله عرض الأناشيد الوطنية وتحية العلم وعزف النشيد الوطني.
 
كما تفقدت القباج قسمي الضيافة والأشبال بدور التربية التربية بالجيزة، وذلك بعد أن قامت مؤسسة المصري للتنمية والتعليم برفع الكفاءة الخاصة  بالمبنى من  معي للأطفال، وتطوير صالات الأنشطة، بهدف تحسين مستوي معيشة الابناء، حيث من المقرر أن يتم افتتاح المبنى قريباً والذي يستوعب ما يقرب من ١٥٠ ابناً.
 
والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي العاملين بمجمع دور التربية، حيث استمعت إلى أبرز  التحديات التي تواجههم في سبيل تحسين جودة العمل، متعهدة بدعم متطلبات العمل الوظيفي، وتطوير المباني، وتعبئة الموارد اللازمة لذلك، مقدمة لهم الشكر على ما يقدمونه للأبناء، ومطالبة في الوقت ذاته بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لتقديم أفضل سبل الرعاية لأبناء المجمع.
 
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي في ختام الجولة على تفقد الورش التدريبية الموجودة داخل مجمع دور التربية، والمتمثلة في ورش " النجارة، الألوميتال، اللحام، الخراطة"، حيث سيتم دراسة تطوير تلك الورش في إطار العمل على تنمية موارد المجمع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

الرئيس السيسي: مشروع الضبعة يوفر طاقة آمنة ورخيصة ويجنبنا تقلبات الأسعار العالمية

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

ترشيحاتنا

نتنياهو وجالانت وجانتس .. الثلاثة يتوعدون المقاومة

فتح المجال لـ4 مهاجمين.. نجم الأهلي يشيد بتغييرات فيتوريا بمباراة الرأس الأخضر

روسيا تعلن قصف مرافق الإنتاج العسكري الأوكرانية في كييف وخاركيف

شعر به المواطنون.. زلزال في الأقصر بقوة 4.5 درجة

وزارة الصناعة تنفي دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح

قضايا الدولة تنفذ حكما قضائيا يضيف للخزانة العامة 16 مليون جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

بإطلالة غير متوقعة| أمينة خليل تفاجئ متابعيها بفستانها في باريس

طرح بوسترات فردية لنجوم فيلم درويلة.. شاهد

فيديو

حالته صعبة.. العوضي في المستشفي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

القوات المسلحة تهدي "تحت السيطرة" لوزارة الداخلية بمناسبة العيد 72 للشرطة المصرية

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ