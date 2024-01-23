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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفلاحين: عيد الشرطة ذكرى ملهمة للشعب تدعوه للعمل والكفاح من أجل الوطن

صدى البلد

هنأت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والضباط وأفراد الشرطة والمجندين والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، الذى يخلد ذكرى التضحية والفداء لعيون مصر الساهرة، فى معركة الإسماعيلية الشهيرة، التى بدأت صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، وكذلك الاحتفال بثورة 25 يناير المجيدة.

وأشاد النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، بما يقدمه رجال الشرطة الأوفياء من تضحيات وواجبات نحو أمن وأمان واستقرار الوطن، مؤكدًا أن مصر تفخر وتعتز بكل جنودها الأوفياء وشهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة وأرواحهم في سبيل  وطنهم والحفاظ على أرضهم وعرضهم.

وأوضح أمين عام الفلاحين، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، أنَّ أبناء الفلاحين كان لهم دور كبير في الدفاع عن وطنهم من خلال عملهم في وزارة الداخلية، حيث إن هناك الآلاف من أبنائهم يعملون داخل هذا الجهاز الوطني الشريف، لافتا إلى أن عيد الشرطة ذكرى ملهمة لكل الشعب المصري، تدعوه للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته، كما تدعوه للاصطفاف والتكاتف والتعاون مع رجال قواته المسلحة والشرطة، من أجل القضاء على قوى الإرهاب والشر التي لا تريد للوطن سوى الضعف والفرقة.

وتوجه أمين الفلاحين بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بذكرى ثورة 25 يناير المجيدة، التي كتبت فصلًا جديدًا في تاريخ النضال المصري والسعي نحو النهوض بالوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يوفق رئيسنا إلى مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن يهيئ لمصرنا كل أسباب الرخاء والاستقرار، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

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