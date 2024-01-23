صحة القليوبية تناقش اعتماد مستشفى القناطر الخيرية وبرنامج مقاومة المضادات الحيوية

عقد الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع بعض فرق العمل بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، لبحث الإنتهاء من كافة المتطلبات الخاصة بتسجيل مستشفي القناطر الخيرية بهيئة الاعتماد والرقابة.



استهل وكيل الوزارة الإجتماع بتقديم خالص الشكر والتقدير لفرق العمل التي لا تدخر جهدا د وتعمل على قدمٍ وساق من أجل الإنتهاء من كافة المنطلبات الخاصة بتسجيل المستشفى بهيئة الاعتماد والرقابة، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر فريق العمل على أعضاء فريق الجودة بالمديرية فحسب، إنما ضم بعض العناصر المتميزة من مسئولي الجودة داخل المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية.



وناقش الإجتماع عدة محاور أهمها، وضع إطار زمني محدد لايتجاوز 15 يوما للانتهاء من كافة المنطلبات الخاصة بتسجيل مستشفي القناطر الخيرية بهيئة الاعتماد والرقابة، مع الإستعداد التام لتقديم كامل الدعم لفرق العمل، كما استمع وكيل الوزارة لمدير إدارة الجودة عن تقييم الوضع الحالي للمستشفي، ودراسة بعض المعوقات التي تواجه فرق العمل، وطرح حلول لتلافي تلك المعوقات.



كما تناول وكيل الوزارة مناقشة موضوع الأمن والنظافة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموضوع لضمان سرعة وصول الحقوق المادية لمستحقيها، وسرعة التعاقد مع إحدي الشركات المختصة بتوفير أفراد الأمن والنظافة.



وتناول الإجتماع أيضا، أعمال برنامج مكافحة مقاومة المضادات الحيوية، والذي يعد أحد المحاور الهامة التي أكد عليها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أثناء المؤتمر الوطني الأول لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية.