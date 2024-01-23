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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية وصندوق الأمم المتحدة يوقعان خطة لدعم الفئات الأولى بالحماية الاجتماعية

توقيع خطة العمل
توقيع خطة العمل

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، الثلاثاء، مراسم توقيع خطة العمل بين قطاع الشئون الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) – المكتب الإقليمي.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بأن الخطة تضمنت عددا من البرامج والفعاليات والأنشطة التي سيتم تنفيذها في الأمانة العامة وفي الدول العربية.

وأوضحت أنها تركز على تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الاجتماعية والتنموية المختلفة التي تم إقرارها في إطار منظومة العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، لا سيما تلك التي أقرتها القمم العربية والمجالس الوزارية واللجان العربية المتخصصة، العاملة في مختلف مجالات وقطاعات العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك.

وحول الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والصحية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، أوضحت السفيرة أبو غزالة أنها شكلت جزءا رئيسيا من المشاورات التي تمت بلورتها في الخطة، خاصة فيما يتعلق بالجهوزية لتقديم جميع الخدمات الاجتماعية والإنسانية والصحية المطلوبة، فور سماح الأوضاع بذلك.

وأعربت عن آمالها في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف نزيف الدم على مدار الساعة وسقوط الضحايا الأبرياء واستهداف الأطفال والمرأة والأسر العزل في عملية عقاب جماعي يستلزم وقفها.

وأوضحت السفيرة أبو غزالة أن الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والشباب، فضلاً عن السياسات الرامية إلى القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، والموضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة والصحة، تمثل أولويات خطة العمل من خلال تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات المتخصصة، والتي تستهدف صناع القرار وكذلك الخبراء والمتخصصين في الوزارات والجهات المعنية في الدول العربية.

من جانب آخر، أشارت إلى تركيز خطة العمل على تعزيز جهود الدول العربية لتنفيذ المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالسياسات السكانية وخطة التنمية المستدامة 2030، وبالتركيز على السياسات الشبابية والسياسات ذات الصلة بتمكين المرأة، موضحة أن خطة العمل تأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المكتب الإقليمي للصندوق، وأشادت بالتعاون القائم معه، وبما يعزز الجهود العربية الرامية لتحسين حياة المواطن العربي.

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