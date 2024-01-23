الترتيبات جارية.. الكرملين يعلق على زيارة بوتين المرتقبة إلى تركيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، إن الترتيبات تجري حاليًا لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، ووعد بالإعلان عن مواعيد المحادثات الثنائية المقبلة في الوقت المناسب.

وأوضح بيسكوف، في مؤتمر صحفي: "قلنا مرارا وتكرارا إن الترتيبات جارية لعقد قمة روسية تركية"، مضيفا أنه "بمجرد أن يقوم الرئيسان بالتنسيق بشأن موعد زيارة بوتين، سنخبركم بذلك في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة تركية، نقلا عن مصادر، أن أنقرة تتوقع زيارة بوتين في 12 فبراير، ولم تقدم الصحيفة التركية المزيد من التفاصيل.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان، قد ناقشا جدول اللقاءات بين روسيا وتركيا في وقت سابق، بحسب وزارة الخارجية الروسية.