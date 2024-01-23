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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الترتيبات جارية.. الكرملين يعلق على زيارة بوتين المرتقبة إلى تركيا

الرئيس الروسي ونظيره
الرئيس الروسي ونظيره التركي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، إن الترتيبات تجري حاليًا لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، ووعد بالإعلان عن مواعيد المحادثات الثنائية المقبلة في الوقت المناسب.

وأوضح بيسكوف، في مؤتمر صحفي: "قلنا مرارا وتكرارا إن الترتيبات جارية لعقد قمة روسية تركية"، مضيفا أنه "بمجرد أن يقوم الرئيسان بالتنسيق بشأن موعد زيارة بوتين، سنخبركم بذلك في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة تركية، نقلا عن مصادر، أن أنقرة تتوقع زيارة بوتين في 12 فبراير، ولم تقدم الصحيفة التركية المزيد من التفاصيل.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان، قد ناقشا جدول اللقاءات بين روسيا وتركيا في وقت سابق، بحسب وزارة الخارجية الروسية.

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