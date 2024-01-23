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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مركز تحديث الصناعة يسهم في رفع جودة المنتجات لإحدى شركات العبوات البلاستيكية

صدى البلد

شهد مركز تحديث الصناعة قصة نجاح جديدة مع شركة المتحدة للعبوات والاستثمار العقاري المتخصصة في تصنيع الأجولة البلاستيكية، حيث تم دعم الشركة من خلال الخدمات الفنية التي يقدمها المركز وهو ما كان له أثر كبير في رفع معدلات الأداء وزيادة الإنتاج وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

وأجرى مركز تحديث الصناعة بقيادة دعاء سليمة المدير التنفيذي للمركز زيارة للمصنع الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، من أجل مناقشة استكمال خطة التطوير وتقديم الخدمات الفنية من قبل فريق عمل المركز في مجال رفع جودة المنتجات وتحسين العمليات الإنتاجية وخدمات شهادة الأيزو وغيرها من الخدمات الأخرى التي تساهم في تطوير العملية الإنتاجية.

وتعرف فريق عمل مركز تحديث الصناعة على خطوط الانتاج الجديدة التي قام بتدشينها المصنع بعد تطوير العملية الإنتاجية بناء على الخدمات الفنية التي قدمها المركز للشركة، حيث تقوم هذه الخطوط الجديدة بإنتاج الأجولة المستخدمة في تعبئة السكر والدقيق والأعلاف الحيوانية وغيرها من المنتجات.

وتقدمت شركة المتحدة لإنتاج العبوات والاستثمار العقاري بقيادة اللواء مصطفى درويش بالشكر والتقدير لمركز تحديث الصناعة على ما تم بذله من جهود كبيرة في تطوير خطوط إنتاج الشركة وزيادة العملية الإنتاجية وتطويرها.

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