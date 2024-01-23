إعلام النواب: مشروع جريجي للربط الكهربائي نقلة نوعية ودعم حقيقي للاقتصاد المصري

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن مشروع "جريجي - GREGY" للربط الكهربائي مع أوروبا، سيمثل نقلة نوعية ودعم حقيقي للاقتصاد المصري .

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن الدولة المصرية تعمل على التحول للطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية والظروف الاقتصادية العالمية التي تتسبب في بعض الأزمات .



وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن بدء تصدير الكهرباء والطاقة المتجددة لأوروبا من مصر ، يعتبر بداية عصر جديد للطاقة في المنطقة، خاصة أن ما يحدث للمرة الأولى أن تقوم دولة أفريقية هى مصر بتصدير الطاقة لأوروبا.

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن تصدير الطاقة الكهربائية لليونان وأوروبا دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي الذي قاده الرئيس السيسي في مصر ، وان مصر على طريق الحضارة والمدنية بقوة.



وتابعت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على مواجهة التغيرات المناخية بكافة الطرق الممكنة مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والتحول إلى الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة.



يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع "ديميتريس كوبيلوزوس" رئيس مجلس إدارة مجموعة "كوبيلوزوس" اليونانية للبنية التحتية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار مسئولي الشركة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع "جريجي - GREGY" للربط الكهربائي مع أوروبا، خاصةً مع نجاح جهود إدراج المشروع في القائمة الأولى للمشروعات ذات الفائدة المشتركة بالاتحاد الأوروبي، بما يتيح المجال لبدء المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع، والخاصة بإعداد الدراسات الفنية والبيئية النهائية، وكذا الدراسة الخاصة بتحديد مسار كابلات الربط البحرية.