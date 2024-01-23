العمل: بحث آليات تطوير أداء المناطق والمكاتب التابعة لمديرية بالأقصر

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر ،اجتماعاً مع مديري المناطق ومديري الإدارات والمكاتب التابعة والسادة المفتشين ،وذلك بالديوان عام للمديرية ، للوقوف على الإنجازات المحققة خلال العام الماضي بواسطة عرض تقديمي Powerpoint، والاتفاق على آليات العمل خلال الفترة المقبلة فى ضوء بداية العام الجديد ، والوقوف على أهم المميزاتللثبات عليها والتطوير منها ، وإستعراض المعوقات التي تحول بين أداء العمل وطرق حلها ، وذلك ضمن جهود المديرية لتفعيل المهام المنوط بها وأجهزتها القيام بها فىكافة الأعمال من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل والتشغيلوخدمة المواطنين ، وأيضاً متابعة ومراقبة المنشآت فى تطبيق أحكام قانون العمل رقم12 لسنة 2003 ، وتنفيذ الخطط الموضوعة وضمان تنفيذ أحكام القوانين ذات الصلة فىكافة المنشآت.

وأوضح الدكتور هشام محمد عبد الله مدير مديريةالعمل بالأقصر ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتةللمديريات بالمحافظات بتفعيل المهام التى تقوم بها فى خدمة المجتمع وتعزيز علاقاتالعمل بين طرفى العملية الإنتاجية لدفع عجلة الاقتصاد القومي والاستثمار وحمايةورعاية العمال فى مختلف القطاعات.

وأضاف مدير المديرية أنه جرى خلال العرضالتقديمي قدم الشكر والتقدير لكافة الزملاء على رفع مستوى أداء مديرية العمل عن فتحمكاتب جديدة ودورات تدريبية وميكنة كعب العمل وميكنة إدارة التدريب وغيرها منالخدمات التي تقدمها المديرية ، ومؤكداً إستمرار كافة الأجهزة والمكاتب التابعة فىتحسين مستوى أدائها وابتكار آليات جديدة من أجل تيسير مهمة تقديم الخدماتللمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة ..