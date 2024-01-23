عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: الانتهاء من تجهيز وتشغيل العيادات الخارجية للمستشفى بدر بالبحيرة بنسبة 100%

صدى البلد

تفقد مسئولي  الصحة والسكان، يرافقه الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، مشروع استكمال إنشاء مستشفى بدر المركزي -مركز بدر-، لمتابعة نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، وذلك في إطار زيارته الميدانية لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة البحيرة اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي تجريها  مسئولي  الصحة والسكان دوريًا على المنشآت الصحية بكافة محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية للمواطنين، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على التحديات والمعوقات للعمل على حلها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي، لوزارة الصحة والسكان، أن مسئولي  الصحة والسكان استمعو إلى شرح تفصيلي حول الوصف الوظيفي للمستشفى، الذي يتكون من 6 طوابق على مساحة 5 ألاف متر مربع، مشيراً إلى أن نسبة الانجاز في الأعمال الانشائية بلغت 60%.

ولفت "عبد الغفار" إلى أنه من المقرر أن تعمل المستشفى بطاقة استيعابية (78 سرير داخلي، 23 سرير استقبال وملاحظة، 10 أسرة رعاية مركزة، 8أسرة حضانات، 4 أسرة رعاية مركزة أطفال، 3 غرف عمليات كبرى، 2 كشك ولادة طبيعي ، 1 غرفة عمليات نساء وتوليد)، كما أنه من المقرر أن تضم المستشفى 35 ماكينة غسيل كلوي، ووحدة مناظير جهاز هضمي، وقسم متكامل للعلاج الطبيعي، و4 معامل، بنك دم تخزيني وقسم أشعة متكامل.

وقال "عبد الغفار" إنه تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل العيادات الخارجية التابعة للمستشفى بالكامل والتي يبلغ عددها 12 عيادة خارجية في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الروماتيزم ، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، العظام)، لافتاً إلى عمل العيادات بالفترات الصباحية والمسائية، حيث تستقبل متوسط 1000 حالة يومياً.

وأوضح "عبدالغفار" أن مسئولي  الصحة والسكان حرصوا على التحدث المرضى المترددين على العيادات الخارجية للتأكد من مدى رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى استجابة الوزير لطلب والدة طفل مريض بضمور العضلات، موجهاً بتوفير العلاج اللازم له.

وتابع "عبد الغفار" أن مسئولي  الصحة والسكان حرصوا على التأكد من توافر كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمستشفى، بما يضمن سرعة التجهيز والتشغيل لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى،لافتاً إلى توجيه الوزير خلال تفقده للمبنى بالتوسع في توفير أماكن لانتظار المرضى، حرصاً على توفير كافة سبل الراحة لهم.

ولفت "عبدالغفار" إلى توجيه مسئولي  الصحة والسكان بوضع تصور لتطوير ورفع كفاءة العيادة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي التي تقع بجانب المستشفى للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين ضمن المنظومة.

من جانبها ‎أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد المزيد من الجهد لتطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة العنصر البشري، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية لتحسين مستوى الرعاية الصحية التى يتلقاها المرضى، والعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وعاجلة وبجودة كبيرة.

‎مؤكدةً أن الدولة تولي إهتماماً بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل لتطوير المنظومة الصحية ولتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

الرئيس السيسي: مشروع الضبعة يوفر طاقة آمنة ورخيصة ويجنبنا تقلبات الأسعار العالمية

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

ترشيحاتنا

سرايا القدس تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في الأرواح بمخيمي البريج والمغازي

نتنياهو وجالانت وجانتس .. الثلاثة يتوعدون المقاومة

فتح المجال لـ4 مهاجمين.. نجم الأهلي يشيد بتغييرات فيتوريا بمباراة الرأس الأخضر

روسيا تعلن قصف مرافق الإنتاج العسكري الأوكرانية في كييف وخاركيف

شعر به المواطنون.. زلزال في الأقصر بقوة 4.5 درجة

وزارة الصناعة تنفي دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

بإطلالة غير متوقعة| أمينة خليل تفاجئ متابعيها بفستانها في باريس

طرح بوسترات فردية لنجوم فيلم درويلة.. شاهد

فيديو

حالته صعبة.. العوضي في المستشفي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

القوات المسلحة تهدي "تحت السيطرة" لوزارة الداخلية بمناسبة العيد 72 للشرطة المصرية

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ