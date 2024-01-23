لقاء هام لقيادات الجيش في دولة البحرين.. تفاصيل



اجتمع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، و الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، مع عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان الصادر عن قوة دفاع البحرين؛ ففي بداية الاجتماع استمع القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى إيجاز عن أهم مراحل التطوير والتحديث التي تشهدها قوة دفاع البحرين.

وأكد علي ان قوة دفاع البحرين ستظل بإذن الله وبجهود وعطاء رجالها الأوفياء الحصن المنيع للوطن.

كما أوضح انه و بتلك الجهود الوطنية تحقق مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين أعلى مستويات الجاهزية القتالية والإدارية.

وفي نهاية اللقاء ثمن المهام الجليلة لرجال قوة دفاع البحرين الذين أصبحوا بعون الله تعالى نموذجاً يحتذى به في البذل والإخلاص والتفاني.