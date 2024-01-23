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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من تونس..

وفاة 2 وتجمد آخرين.. تونس تكشف تفاصيل مثيرة لرحلة هجرة غير شرعية

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت الحماية المدنية التونسية أن باخرة على متنها 4 مصابين عادت إلى ميناء حلق الوادي بعد مغادرتها، بعد التفطن إلى وجود 4 شبان على متنها كانوا يحاولون الهجرة غير النظامية.

ووفق وسائل إعلام تونسية؛ قال المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس منير الريابي : باخرة أجنبية عادت إلى ميناء حلق الوادي بعد خروجها لتفطن الطاقم إلى وجود 4 شبان داخل حاوية تبريد.

وتابع الريابي : أنّ أعمار هؤلاء الشباب تتراوح بين 16 و17 سنة، وقد تسلّلوا إلى الباخرة الأجنبية المعدة للركاب وحمل بعض الحاويات، في محاولة لمغادرة تونس، عبر حاوية تبريد، مؤكدًا وفاة شابّين منهم وتحسّن حالة الشابين الآخرين في المستشفى.

وأضاف المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس: الشباب الاربعة  كانوا موجودين بإحدى الحاويات المعدّة لنقل غلال مبرّدة، كانوا قد تسلّلوا إلى الحاويات قبل أن يتم شحنها في الباخرة".

وتابع المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس: الحالة الصحية للشبان كانت متدهورة نظرًا لأنهم قضّوا أكثر من 7 ساعات داخل حاوية التبريد مما تسبب في تجمّد بعض أعضائهم.

واتم حديثه :  طاقم الباخرة تفطّن بعد نصف ساعة من الخروج من الميناء باتجاه بلد أوروبي إلى هؤلاء الشبان، قبل أن تتم العودة إلى ميناء حلق الوادي لتتدخل الوحدات، وحالتهم الصحية كانت متدهورة نظرًا لأنهم قضّوا أكثر من 7 ساعات داخل حاوية التبريد مما تسبب في تجمّد بعض أعضائهم".

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