إشادة برلمانية بـ مشروع جريجي للربط الكهربائي مع أوروبا.. نواب: نقلة نوعية ودعم حقيقي للاقتصاد المصري

برلمانية: بدء تصدير الكهرباء لأوروبا بداية عصر جديد للطاقة

برلمانية: مشروع جريجي وتصدير الكهرباء لأوروبا دليل على نجاح مصر في تحقيق التنمية الشاملة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع ديميتريس كوبيلوزوس، رئيس مجلس إدارة مجموعة "كوبيلوزوس" اليونانية للبنية التحتية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار مسئولي الشركة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع "جريجي - GREGY" للربط الكهربائي مع أوروبا، خاصةً مع نجاح جهود إدراج المشروع في القائمة الأولى للمشروعات ذات الفائدة المشتركة بالاتحاد الأوروبي، بما يتيح المجال لبدء المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع، والخاصة بإعداد الدراسات الفنية والبيئية النهائية، وكذا الدراسة الخاصة بتحديد مسار كابلات الربط البحرية.

فى هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بهذا المشروع، مؤكدين أنه سيمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى الاقتصاد القومي.

بداية، قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن مشروع "جريجي - GREGY" للربط الكهربائي مع أوروبا، سيمثل نقلة نوعية ودعم حقيقي للاقتصاد المصري.

وأوضحت “رشاد”,، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية تعمل على التحول للطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية والظروف الاقتصادية العالمية التي تتسبب في بعض الأزمات.

وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن بدء تصدير الكهرباء والطاقة المتجددة لأوروبا من مصر، يعتبر بداية عصر جديد للطاقة في المنطقة، خاصة أن ما يحدث للمرة الأولى أن تقوم دولة أفريقية هى مصر بتصدير الطاقة لأوروبا.

وأشارت إلى أن تصدير الطاقة الكهربائية لليونان وأوروبا دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي الذي قاده الرئيس السيسي في مصر، وأن مصر على طريق الحضارة والمدنية بقوة.

وتابعت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على مواجهة التغيرات المناخية بجميع الطرق الممكنة، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والتحول إلى الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة.

في سياق متصل، أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطورات مشروع "جريجي - GREGY" للربط الكهربائي مع أوروبا، تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق طفرة نوعية في استخدام الطاقة النظيفة.

وأوضحت “موسى”، في تصريحات صحفية لها، أن بدء تصدير الكهرباء إلى أوروبا من خلال مصر، دليل على نجاح الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في مسار اتجاه الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع جريجي للطاقة الكهربائية تأكيد لنجاح مصر بقيادة الرئيس السيسي في تحقيق احتياطي قوي من الطاقة الكهربائية، بعد القضاء التام على العجز الذي كان موجودًا قبل سنوات.

وتابعت النائبة رحاب موسى، أن المشروع سيجعل مصر بوابة ليس فقط لأوروبا ولكن بوابة بين أفريقيا وأوروبا، في مجال تصدير الطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تحرص على القيام بدور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة بما يعود بالفائدة على مصر على المستويين الاقتصادي والبيئي.