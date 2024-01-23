أحكام بالاعدام والمؤبد والسجن في كتائب حلوان

قضت محكمة النقض برفض طعن 10 متهمين وقبول الطعن من 7 آخرين والقضاء مجددا البراءة والسجن 10 سنوات ل6 متهمين وإلغاء عقوبة 9 أشخاص والسجن 5 سنوات ل 5 متهمين والمشدد 10 سنوات لآخرين و الإعدام ل 7 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ كتائب حلوان الإرهابية.

وكانت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في يونيو من العام الماضي حضوريا بحق 162 من بين 215 شملهم أمر الإحالة وقد تضمن الحكم إصدار حكم الإعدام بحق 10 متهمين منهم والسجن المؤبد لعدد 56 آخرين، والمشدد 15 سنة بحق 53 متهما والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهما والسجن 15 سنة بحق 11 متهما، والسجن 10سنوات لمتهم واحد، كما أمرت المحكمة بخضوع المتهمين للمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس، وقد قضت المحكمة ببراءة عدد 43 متهما، وبانقضاء الدعوي الجنائية بسبب وفاة 8 متهمين.