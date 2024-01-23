محمد زيدان برفقة الهضبة عمرو دياب في أحدث ظهور

نشر محمد زيدان نجم المنتخب الوطني السابق صورة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر محمد زيدان في الصورة برفقة الهضبة عمرو دياب ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

تعادل منتخب مصر وكاب فيردي

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية.



وتقدم منتخب كاب فيردي بهدف في الدقيقة 45+1 عن طريق جيلسون تافاريس، وتعادل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، ونجح مصطفى محمد في تسجيل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع إلا أن منتخب الرأس الأخضر عادل النتيجة وسجل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع أيضا من عمر اللقاء.