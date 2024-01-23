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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| التفاصيل الكاملة لأزمة أحمد العوضي الصحية.. وظهور مي فخري بعد 4 سنوات من الاعتزال والحجاب

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

 

بسبب أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.. سؤال محرج لـ مي عمر

تعرضت الفنانة مي عمر الى سؤال محرج ، وذلك على هلامش مشاركتها فى النسخة الرابعة من حفل توزيع جوائز joy awords .

حيث سالت مي عمر عن حقيقة طلاق ياسمين عبر العزيز وأحمد العوضي ، لترد مي عمر قائلة : ليس لدي أي معلومات ، أنت ليه مدخلني في التفاصيل دي ، هي أعلنت عبر صفحتها علي إنستجرام ، لا أحد يتمني أن ينفصل أي شخصين ونتمني السعادة لأي شخص ، أتمنى أن تكون ياسمين سعيدة فى أى قرار تتخذه.

شباك التذاكر السعودي.. "مقسوم" يدخل قائمة الأعلي إيرادا و"أبو نسب" يتصدر

تمكن فيلم “أبو نسب” من تصدر شباك التذاكر في المملكة العربية السعودية  للأسبوع الثاني على التوالي ، وذلك ضمن الأفلام المصرية التي تعرض حاليا.

واحتل فيلم “أبو نسب” المركز الأول بالنسبة للأعمال المصرية، والثاني في القائمة التي تضم الأعمال المصرية والأجنبية  التي تعرض في السينمات السعودية.

 

موعد خروجه.. سر زيارة ياسمين عبدالعزيز لـ أحمد العوضي فى المستشفى

يستعد الفنان أحمد العوضي لمغادرة المستشفي  خلال الساعات القادمة ، بعد ان ظل متواجدا بها لمدة يومين إثر تعرضه لوعكة صحية، نتيجة إصابته بارهاق شديد فى تصوير مسلسله الجديد “ حق عرب ” .

وعلم صدي البلد ان زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز حرصت على زيارته نظرًا لعلاقة الاحترام التى تربط الطرفين بعد الانفصال، الذى حدث فى هدوء واتفاق بين الطرفين .

 

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

كشف المؤلف محمود حمدان عن تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية ، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج . 

وقال محمود حمدان عبر صفحته على موقع فيسبوك : “دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".

 

بطولة هاني سلامة.. محمد النقلي: مي سليم وأحمد صفوت ينضمان لـ«الأمير»l خاص

كشف المخرج محمد النقلي عن فريق عمل مسلسله الجديد “الأمير”، والذي يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني 2024 المقبل. 

وقال النقلي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "انضم إلى فريق عمل مسلسل الأمير والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، عدد من الفنانين بجانب بطله هاني سلامة، ومي سليم، وأحمد صفوت، بالإضافة إلى هاجر الشرنوبي. 

 

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

نشرت الفنانة المعتزلة مي فخري عبر قناتها الرسمية علي موقع تيك توك ، فيديو كشفت فيه عن أسباب اعتزالها الفن ، وذلك بعد فترة غياب عن الظهور استمرت لما يقرب من 4 سنوات  .

وقالت مي فخري إن قرار الاعتزال لم يكن مرتبطا بقرار الحجاب ، مؤكدة انها كانت تبحث عن تقديم شىء جديد من خلال مهنة جديدة .

 

بـ2 مليون و800 ألف دولار| أنجلينا جولي تعلن بيع منزلها.. والسبب

كشفت عدد من المواقع العالمية عن بيع المنزل السابق لكل من أنجلينا جولي وبراد بيت بمبلغ 2 مليون و800 الف دولار . 

والمنزل كان يتكون من عدد 7 غرف وعدد من الحمامات وجناح خاص للضيوف.

إعلامية شهيرة: ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي هيرجعوا لبعض

ليلى وهالة ويسرا.. عودة نجمات جيل الثمانينيات للمنافسة على شباك التذاكر

موعد خروجه.. سر زيارة ياسمين عبدالعزيز لـ أحمد العوضي فى المستشفى

يستعد الفنان أحمد العوضي لمغادرة المستشفي  خلال الساعات القادمة ، بعد ان ظل متواجدا بها لمدة يومين إثر تعرضه لوعكة صحية، نتيجة إصابته بارهاق شديد فى تصوير مسلسله الجديد “ حق عرب ” .

وعلم صدي البلد ان زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز حرصت على زيارته نظرًا لعلاقة الاحترام التى تربط الطرفين بعد الانفصال، الذى حدث فى هدوء واتفاق بين الطرفين .

 

 

 

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