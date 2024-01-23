أخبار الفن| التفاصيل الكاملة لأزمة أحمد العوضي الصحية.. وظهور مي فخري بعد 4 سنوات من الاعتزال والحجاب

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

تعرضت الفنانة مي عمر الى سؤال محرج ، وذلك على هلامش مشاركتها فى النسخة الرابعة من حفل توزيع جوائز joy awords .

حيث سالت مي عمر عن حقيقة طلاق ياسمين عبر العزيز وأحمد العوضي ، لترد مي عمر قائلة : ليس لدي أي معلومات ، أنت ليه مدخلني في التفاصيل دي ، هي أعلنت عبر صفحتها علي إنستجرام ، لا أحد يتمني أن ينفصل أي شخصين ونتمني السعادة لأي شخص ، أتمنى أن تكون ياسمين سعيدة فى أى قرار تتخذه.

تمكن فيلم “أبو نسب” من تصدر شباك التذاكر في المملكة العربية السعودية للأسبوع الثاني على التوالي ، وذلك ضمن الأفلام المصرية التي تعرض حاليا.

واحتل فيلم “أبو نسب” المركز الأول بالنسبة للأعمال المصرية، والثاني في القائمة التي تضم الأعمال المصرية والأجنبية التي تعرض في السينمات السعودية.

يستعد الفنان أحمد العوضي لمغادرة المستشفي خلال الساعات القادمة ، بعد ان ظل متواجدا بها لمدة يومين إثر تعرضه لوعكة صحية، نتيجة إصابته بارهاق شديد فى تصوير مسلسله الجديد “ حق عرب ” .

وعلم صدي البلد ان زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز حرصت على زيارته نظرًا لعلاقة الاحترام التى تربط الطرفين بعد الانفصال، الذى حدث فى هدوء واتفاق بين الطرفين .

كشف المؤلف محمود حمدان عن تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية ، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .

وقال محمود حمدان عبر صفحته على موقع فيسبوك : “دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".

كشف المخرج محمد النقلي عن فريق عمل مسلسله الجديد “الأمير”، والذي يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني 2024 المقبل.

وقال النقلي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "انضم إلى فريق عمل مسلسل الأمير والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، عدد من الفنانين بجانب بطله هاني سلامة، ومي سليم، وأحمد صفوت، بالإضافة إلى هاجر الشرنوبي.

نشرت الفنانة المعتزلة مي فخري عبر قناتها الرسمية علي موقع تيك توك ، فيديو كشفت فيه عن أسباب اعتزالها الفن ، وذلك بعد فترة غياب عن الظهور استمرت لما يقرب من 4 سنوات .

وقالت مي فخري إن قرار الاعتزال لم يكن مرتبطا بقرار الحجاب ، مؤكدة انها كانت تبحث عن تقديم شىء جديد من خلال مهنة جديدة .

كشفت عدد من المواقع العالمية عن بيع المنزل السابق لكل من أنجلينا جولي وبراد بيت بمبلغ 2 مليون و800 الف دولار .

والمنزل كان يتكون من عدد 7 غرف وعدد من الحمامات وجناح خاص للضيوف.

يستعد الفنان أحمد العوضي لمغادرة المستشفي خلال الساعات القادمة ، بعد ان ظل متواجدا بها لمدة يومين إثر تعرضه لوعكة صحية، نتيجة إصابته بارهاق شديد فى تصوير مسلسله الجديد “ حق عرب ” .

وعلم صدي البلد ان زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز حرصت على زيارته نظرًا لعلاقة الاحترام التى تربط الطرفين بعد الانفصال، الذى حدث فى هدوء واتفاق بين الطرفين .