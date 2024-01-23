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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، بتباين أداء مؤشراتها حيث ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، منفردا، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.963 تريليون جنيه. 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 27587 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 33678 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 11746 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6497 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 9217 نقطة.

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