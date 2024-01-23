إنجازات خالدة عبر التاريخ.. وكيل الشيوخ يهنئ السيسي ووزارة الداخلية بعيد الشرطة

تقدم المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير ، مقدماً التهنئة الي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، والمجلس الأعلى للشرطه وقيادات وزارة الداخليه ضباط وافراد وكافة القطاعات المختلفة ، بمناسبة عيد الشرطة الـ 72.

وأكد أن تاريخ الشرطة المصرية حافل بالتضحيات وأن معركة الإسماعيلية صفحة مضيئة في كتاب إنجازات وزارة الداخلية الخالد عبر التاريخ .

واضاف ابوشقة في بيان له اليوم ان عيد الشرطه سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، وستظل بطولات الشرطة محفورة في سجلات التاريخ بحروف من نور ، ولن ينسي التاريخ ماقام به اليوزباشي احمد رفعت وجنوده، صبيحة يوم 25 يناير 1952 في موقعة الاسماعيليه التي كتبت سيرة هؤلاء الأبطال وتضحياتهم بدمائهم الذكية، لتظل عنوانا للتضحية والفداء، في دفاعهم عن مبني محافظة الإسماعيلية الذي أراد المحتل الانجليزي احتلاله ، ورفضت شرطة مصر الانصياع لقوى الاستعمار التي طلبت تسليم محافظه الاسماعيلية .

واشاد ابوشقة بجهود وزير الداخلية اللواء محمود توفيق الذي أحدث طفرة كبيرة في وزارة الداخليه ، ترجمتها نتائج بسط الأمن وكشف الجريمة، والضربات الاستباقية للإرهاب والتكفيريين ، بالاضافة الي إدخاله منظومة التحديث والتطوير سواء في الخدمات أو في طرق مكافحة الجريمة ، أو بالتدريب العالي لكافة ضباط وأفراد الشرطة.

وثمن مجهودات قطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام وجميع قطاعات وزارة الداخلية، الذين يقومون بالضربات الاستباقية التي تمنع الجريمة قبل وقوعها من خلال العمل الجاد باستخدام الأساليب الحديثة والتدريب العالي للضباط، مشيداً بالنجاحات التي تحققت في مكافحة الجريمة والقضاء على الإرهاب، وكان لها بالغ الأثر في الحالة الأمنية التي تعيشها مصر حالياً.